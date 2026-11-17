CHUVA FORTE

Inmet eleva nível de perigo de tempestade com granizo para 300 cidades baianas; veja lista

Aviso prevê chuva de até 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:05

Inmet eleva nível de perigo de tempestade com granizo para 300 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevou para perigo o nível de alerta de tempestade para 300 municípios da Bahia. O aviso começou à meia-noite desta terça-feira (17) e segue válido até as 23h59. A previsão inclui chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o órgão, as condições meteorológicas podem provocar corte no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Os demais municípios baianos permanecem sob alerta amarelo, classificado como perigo potencial.

O que fazer em caso de tempestade? 1 de 5

O Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, aparelhos elétricos e o quadro geral de energia devem ser desligados.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Veja a lista dos 300 municípios sob alerta de perigo

Abaíra, Aiquara, Alcobaça, Almadina, Amargosa, Amélia Rodrigues, América Dourada, Anagé, Andaraí, Angical, Anguera, Antônio Cardoso, Apuarema, Aracatu, Arataca, Aratuípe, Aurelino Leal, Baianópolis, Baixa Grande, Barra, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barra do Rocha, Barreiras, Barro Alto, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejões, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Brumado, Buerarema, Buritirama, Caatiba, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Caculé, Caetanos, Caetité, Cafarnaum, Cairu, Camacan, Camaçari, Camamu, Canápolis, Canarana, Canavieiras, Candeias, Candiba, Cândido Sales, Caraíbas, Caravelas, Carinhanha, Castro Alves, Catolândia, Caturama, Coaraci, Cocos, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Jacuípe, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Coribe, Correntina.

Cotegipe, Cravolândia, Cristópolis, Cruz das Almas, Dário Meira, Dias d'Ávila, Dom Basílio, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Encruzilhada, Érico Cardoso, Eunápolis, Feira da Mata, Feira de Santana, Firmino Alves, Floresta Azul, Formosa do Rio Preto, Gandu, Gentio do Ouro, Gongogi, Governador Mangabeira, Guajeru, Guanambi, Guaratinga, Iaçu, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Ibicuí, Ibipeba, Ibipitanga, Ibiquera, Ibirapitanga, Ibirapuã, Ibirataia, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Igrapiúna, Iguaí, Ilhéus, Ipecaetá, Ipiaú, Ipirá, Ipupiara, Irajuba, Iramaia, Iraquara, Itabela, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itaeté, Itagi, Itagibá, Itagimirim, Itaguaçu da Bahia, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itamari, Itambé, Itanhém, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itatim, Itiruçu, Itororó, Ituaçu, Ituberá, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguaripe, Jequié, Jiquiriçá, Jitaúna, Jucuruçu, Jussari, Jussiape.

Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Laje, Lajedão, Lajedinho, Lajedo do Tabocal, Lapão, Lauro de Freitas, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Luís Eduardo Magalhães, Macajuba, Macarani, Macaúbas, Madre de Deus, Maetinga, Maiquinique, Malhada, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Mansidão, Maracás, Maragogipe, Maraú, Marcionílio Souza, Mascote, Matina, Medeiros Neto, Milagres, Mirante, Morpará, Morro do Chapéu, Mortugaba, Mucugê, Mucuri, Mulungu do Morro, Mundo Novo, Muniz Ferreira, Muquém do São Francisco, Muritiba, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Nova Canaã, Nova Ibiá, Nova Itarana, Nova Redenção, Nova Viçosa, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Pau Brasil, Piatã, Pindaí, Pintadas, Piraí do Norte, Piripá, Piritiba, Planaltino, Planalto, Poções, Porto Seguro, Potiraguá, Prado, Presidente Dutra, Presidente Jânio Quadros, Presidente Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Ribeirão do Largo, Rio de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Ruy Barbosa, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, São Desidério, São Felipe, São Félix, São Félix do Coribe, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos.