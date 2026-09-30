OPORTUNIDADE

Inscrições para 5,7 mil vagas do Partiu Estágio terminam nesta sexta-feira (2); saiba como se candidatar

Programa é destinado a estudantes universitários

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:43

Partiu Estágio Crédito: Ascom/Saeb

Estudantes universitários interessados em participar do programa Partiu Estágio têm até a próxima sexta-feira (2) para realizar a inscrição. O segundo edital de 2026 disponibiliza 5.718 vagas em órgãos e entidades da administração pública estadual em diferentes regiões da Bahia.

As oportunidades estão distribuídas entre 54 órgãos públicos localizados em 309 municípios baianos, incluindo Salvador. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma ba.gov.br. O edital completo está disponível no portal da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

Para participar da seleção, o candidato deve morar na Bahia, estar regularmente matriculado em um curso de graduação com sede ou polo no estado e ter concluído pelo menos metade da carga horária do curso. Também é necessário ter idade mínima de 16 anos. Podem se inscrever estudantes de cursos presenciais, semipresenciais e de Ensino a Distância (EAD).

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Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, conforme prevê a legislação federal de estágios. O programa também estabelece prioridade para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além daqueles que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais na rede privada.

Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 607, além de auxílio-transporte. O estágio terá duração de um ano e jornada de quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais. A prorrogação do contrato não está prevista, exceto para pessoas com deficiência.

Os candidatos que ainda não possuem cadastro na plataforma ba.gov.br devem realizar o registro antes de efetuar a inscrição. De acordo com as regras do programa, os estudantes convocados serão informados por meio de mensagem enviada via WhatsApp. Após a comunicação, será necessário acessar a plataforma para consultar os procedimentos de envio da documentação e os prazos da convocação.