Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para 5,7 mil vagas do Partiu Estágio terminam nesta sexta-feira (2); saiba como se candidatar

Programa é destinado a estudantes universitários

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15:43

Partiu Estágio
Partiu Estágio Crédito: Ascom/Saeb

Estudantes universitários interessados em participar do programa Partiu Estágio têm até a próxima sexta-feira (2) para realizar a inscrição. O segundo edital de 2026 disponibiliza 5.718 vagas em órgãos e entidades da administração pública estadual em diferentes regiões da Bahia.

As oportunidades estão distribuídas entre 54 órgãos públicos localizados em 309 municípios baianos, incluindo Salvador. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma ba.gov.br. O edital completo está disponível no portal da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

Para participar da seleção, o candidato deve morar na Bahia, estar regularmente matriculado em um curso de graduação com sede ou polo no estado e ter concluído pelo menos metade da carga horária do curso. Também é necessário ter idade mínima de 16 anos. Podem se inscrever estudantes de cursos presenciais, semipresenciais e de Ensino a Distância (EAD).

Veja 10 profissões em alta em 2026 em Salvador

Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução
1 de 10
Veja profissões em alta em 2026 em Salvador por Reprodução

Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, conforme prevê a legislação federal de estágios. O programa também estabelece prioridade para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além daqueles que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais na rede privada.

Leia mais

Imagem - Senai Cimatec será ampliado no Centro Histórico e prevê formar 1,5 mil alunos a partir de 2027

Senai Cimatec será ampliado no Centro Histórico e prevê formar 1,5 mil alunos a partir de 2027

Imagem - Colégio Antônio Vieira oferece 40 bolsas integrais para Ensino Médio em 2027; veja como se inscrever

Colégio Antônio Vieira oferece 40 bolsas integrais para Ensino Médio em 2027; veja como se inscrever

Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 607, além de auxílio-transporte. O estágio terá duração de um ano e jornada de quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais. A prorrogação do contrato não está prevista, exceto para pessoas com deficiência.

Os candidatos que ainda não possuem cadastro na plataforma ba.gov.br devem realizar o registro antes de efetuar a inscrição. De acordo com as regras do programa, os estudantes convocados serão informados por meio de mensagem enviada via WhatsApp. Após a comunicação, será necessário acessar a plataforma para consultar os procedimentos de envio da documentação e os prazos da convocação.

A lista dos estudantes selecionados também será divulgada posteriormente no site da Saeb.

Tags:

Bahia Estágio Educação

Mais recentes

Imagem - Grupo Botequim celebra 20 anos com roda de samba especial no Santo Antônio Além do Carmo

Grupo Botequim celebra 20 anos com roda de samba especial no Santo Antônio Além do Carmo
Imagem - SAC Itinerante oferece emissão gratuita da nova identidade por ordem de chegada em Salvador

SAC Itinerante oferece emissão gratuita da nova identidade por ordem de chegada em Salvador
Imagem - ACM Neto diz que adversários apelaram para a 'baixaria' na reta final: 'Urna vai dizer tudo no domingo'

ACM Neto diz que adversários apelaram para a 'baixaria' na reta final: 'Urna vai dizer tudo no domingo'