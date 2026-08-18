ESPORTE

Inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica em Salvador começam nesta terça-feira (18)

Candidatos devem se inscrever até esta quarta-feira (19)

Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14:49

Arena Aquática Salvador Crédito: Vitor Santos/ Sempre

A Prefeitura de Salvador abriu mais de mil vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica na Arena Aquática Salvador, localizada na Pituba. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até esta quarta-feira (19).

Para as aulas de natação, podem se inscrever pessoas a partir de 6 anos de idade. Já as vagas de hidroginástica são destinadas a candidatos com 18 anos ou mais.

Os participantes serão selecionados por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 20 de agosto. Os contemplados deverão apresentar a documentação exigida para efetivar a matrícula.

Entre os documentos necessários estão RG, CPF e comprovante de residência, originais e cópias. No caso de menores de idade, a documentação deverá ser apresentada pelo responsável legal.

Também será exigido o original e a cópia do Atestado de Aptidão Física. Para candidatos menores de idade, será necessário apresentar ainda o comprovante original de matrícula escolar, além das cópias do RG e do CPF do responsável.