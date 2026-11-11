Inscrições para novos alunos da rede municipal de Salvador começam nesta quinta-feira (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:21
Famílias que desejam matricular crianças e adolescentes na rede municipal de ensino de Salvador em 2027 devem ficar atentas ao calendário de inscrições. O cadastro de novos alunos começa nesta quinta-feira (12) e poderá ser realizado até 21 de dezembro, preferencialmente pela internet, no site da Secretaria Municipal da Educação. Também será possível fazer o procedimento presencialmente em qualquer unidade de ensino da rede.
A inscrição é obrigatória apenas para quem pretende ingressar na rede municipal no próximo ano letivo. Os estudantes que já estão matriculados não precisam participar do cadastramento. Atualmente, o sistema municipal de ensino atende cerca de 128 mil alunos.
A organização do processo foi apresentada nesta terça-feira (10), durante um encontro promovido pela Secretaria Municipal da Educação com gerentes, coordenadores regionais e representantes de escolas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A reunião aconteceu no Centro de Formação Emília Ferreiro, no bairro do Costa Azul.
Na ocasião, foram detalhadas as diretrizes para o ingresso de novos estudantes, além da plataforma utilizada no Cadastro Escolar e das peças publicitárias da campanha de divulgação deste ano.
Como será feita a distribuição das vagas
A distribuição dos estudantes nas unidades municipais será realizada eletronicamente, seguindo critérios previamente definidos pela secretaria. Segundo a gerente de Gestão Escolar da pasta, Patrícia Moura, o modelo busca garantir transparência e equidade, além de priorizar famílias que mais precisam do atendimento público.
Entre os fatores considerados estão o endereço informado pela família, os critérios socioassistenciais e as prioridades previstas em lei, declarados pelos responsáveis no momento do cadastro.
Durante a inscrição, os familiares poderão indicar a escola municipal onde preferem matricular o estudante. A escolha, no entanto, não representa garantia de vaga na unidade selecionada. A confirmação dependerá da disponibilidade e da aplicação dos critérios estabelecidos pela secretaria.
Documentos necessários para o cadastro
A relação de documentos exigidos varia conforme a etapa ou modalidade de ensino pretendida. Entre os itens solicitados estão RG ou certidão de nascimento da criança, CPF do responsável, comprovante de residência, certificado de vacinação e duas fotos 3x4.
Para os estudantes que pretendem ingressar a partir do 2º ano de escolarização, também será necessário apresentar um comprovante de escolaridade anterior.
A distribuição eletrônica das vagas está prevista para ocorrer após o encerramento do ano letivo de 2026, programado para 25 de janeiro de 2027. A Secretaria Municipal da Educação ainda divulgará a data oficial do procedimento e as orientações para que as famílias consultem os resultados nos canais institucionais.