Inscrições para o Hackathon+ OSID encerram hoje

As incrições para o Hackathon+ OSID, uma iniciativa de imersão e colaboração para estimular a criação de projetos inovadores em prol das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), se encerram nesta sexta-feira (2).



O evento é promovido pela Rede+ em parceria com o Sebrae, Cubos Tecnologia e o Grupo Civil. Ele é parte das celebrações do do 64º aniversário da instituição em Salvador, de 16 a 18 de junho de 2023.