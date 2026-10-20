GRATUITO

Inscrições para passeio noturno no Zoo de Salvador abrem nesta terça (20)

Atividade permite observar animais de hábitos noturnos; vagas são limitadas a 25 pessoas por edição e cadastro é feito pelo Instagram do parque

Mariana Rios

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:30

O público pôde tocar na pele de Pérola e descobriram que era gelada Crédito: Sora Maia/CORREIO

Quem quiser participar do Zoo Noturno, passeio que permite observar animais de hábitos noturnos, deve ficar atento nesta terça-feira (20), quando serão abertas as inscrições para a edição de quarta-feira (21), no Zoo Bahia, em Salvador. A atividade é gratuita, mas tem vagas limitadas a 25 participantes por noite.

O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo link divulgado nos stories do perfil oficial do parque no Instagram (@zoobahia). Para participar da segunda edição do mês, marcada para a próxima quinta-feira (29), as inscrições deverão ser realizadas na quarta-feira (28), véspera do passeio.

Confira fotos do Zoo Noturno em Salvador 1 de 17

Durante a visita, o público poderá observar espécies como pequenos canídeos, felinos e serpentes, além de conhecer os hábitos desses animais e o trabalho de educação ambiental desenvolvido pela instituição.

Confira o serviço

Datas do Zoo noturno: quarta-feira (21) e quinta-feira (29) de outubro

Inscrições: na véspera de cada edição, pelos links publicados nos stories do Instagram @zoobahia

Horário: das 18h às 20h

Local: Zoo Bahia, com acesso exclusivo pela portaria superior, na Rua Alto de Ondina, em Salvador

Valor: gratuito

Vagas: 25 participantes por edição

Idade mínima: cinco anos

Acompanhamento: menores de idade devem estar com um adulto responsável

O que levar e quais são as regras?

A recomendação é usar calça comprida, blusa de manga longa e sapatos fechados, além de levar repelente. O uso de flash em câmeras e celulares é proibido, e os aparelhos devem permanecer no modo silencioso para não assustar os animais.

O passeio tem duração estimada entre 1h30 e 2h30 e depende de condições climáticas favoráveis. Os participantes devem se identificar na portaria superior, onde a entrada será autorizada a partir das 18h.