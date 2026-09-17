VAGAS ABERTAS

INSS em Salvador abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.508,44 e auxílio-transporte

Oportunidades são para estudantes do ensino médio e superior

Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:51

INSS em Salvador abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.508,44 e auxílio-transporte Crédito: (Ilustração, IA, gemini)

A Gerência-Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu processo seletivo para 37 vagas de estágio em Salvador. Do total, 33 oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio e quatro para alunos do curso de Administração.

Os selecionados vão atuar nas Agências da Previdência Social (APS) localizadas na capital baiana, com jornada de 30 horas semanais, no turno da manhã.

Para estudantes do ensino médio, a bolsa-auxílio é de R$ 930,44. Já os graduandos em Administração receberão R$ 1.508,44. Nos dois casos, há ainda auxílio-transporte de R$ 13,40 por dia estagiado.

As atividades serão voltadas para funções administrativas e atendimento ao público.

Como será a seleção

O estágio terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. A contratação será formalizada por meio de termo de compromisso assinado pelo estudante, pela instituição de ensino e pelo INSS.

A seleção começa com a análise das inscrições. Os candidatos que avançarem participarão de dinâmicas em grupo e entrevistas com o gestor da unidade onde o estágio será realizado.

As inscrições são feitas pela internet, por meio de formulário eletrônico. Em vagas para o Ensino Médio, clique aqui, para o Ensino Superior, clique aqui.