Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

INSS em Salvador abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.508,44 e auxílio-transporte

Oportunidades são para estudantes do ensino médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:51

Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS.
INSS em Salvador abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.508,44 e auxílio-transporte Crédito: (Ilustração, IA, gemini)

A Gerência-Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu processo seletivo para 37 vagas de estágio em Salvador. Do total, 33 oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio e quatro para alunos do curso de Administração.

Os selecionados vão atuar nas Agências da Previdência Social (APS) localizadas na capital baiana, com jornada de 30 horas semanais, no turno da manhã.

Para estudantes do ensino médio, a bolsa-auxílio é de R$ 930,44. Já os graduandos em Administração receberão R$ 1.508,44. Nos dois casos, há ainda auxílio-transporte de R$ 13,40 por dia estagiado.

As atividades serão voltadas para funções administrativas e atendimento ao público.

Como será a seleção

O estágio terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. A contratação será formalizada por meio de termo de compromisso assinado pelo estudante, pela instituição de ensino e pelo INSS.

A seleção começa com a análise das inscrições. Os candidatos que avançarem participarão de dinâmicas em grupo e entrevistas com o gestor da unidade onde o estágio será realizado.

As inscrições são feitas pela internet, por meio de formulário eletrônico. Em vagas para o Ensino Médio, clique aqui, para o Ensino Superior, clique aqui

Como falar com o INSS sem cair em golpes: Conheça os únicos meios oficiais de atendimento

Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)
1 de 6
Órgão orienta segurados a ignorarem links suspeitos e utilizar apenas as plataformas oficiais, como a Central 135 e o Meu INSS. por (Ilustração, IA, gemini)

Tags:

Inss

Mais recentes

Imagem - Município baiano é o 2° maior produtor agrícola do Brasil

Município baiano é o 2° maior produtor agrícola do Brasil
Imagem - Salvador terá festival de morango com doces trufados e sobremesa viral

Salvador terá festival de morango com doces trufados e sobremesa viral
Imagem - Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual

Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual