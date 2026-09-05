SEGURANÇA

Instalação de boias para proteger banhistas contra embarcações é concluída no Porto da Barra; veja como ficou

Estrutura delimita uma área de 90 metros exclusiva para banhistas e impede a circulação de embarcações motorizadas; investimento foi de R$ 450 mil

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 08:17

Veja como ficou o Porto da Barra após a instalação de boias para delimitação de área exclusiva para banhistas Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A instalação das boias de proteção no Porto da Barra, em Salvador, foi concluída nesta sexta-feira (4). A estrutura delimita uma área exclusiva para banhistas e estabelece uma barreira para impedir a circulação de embarcações motorizadas próxima à faixa de areia. O projeto-piloto foi aprovado pela Marinha do Brasil e executado pela Secretaria Especial do Mar (Semar).

As boias amarelas foram fixadas em cinco poitas e delimitam um espaço de aproximadamente 90 metros a partir da faixa de areia. A medida busca aumentar a segurança de quem utiliza a praia, principalmente em períodos de maior movimento. O investimento foi de R$ 450 mil, valor que inclui a aquisição dos materiais, transporte, instalação das poitas e das boias e implantação da sinalização.

Veja como ficou a área protegida

Veja como ficou o Porto da Barra após a instalação de boias para delimitação de área exclusiva para banhistas 1 de 4

A delimitação não fecha completamente o acesso ao mar para embarcações. Um trecho próximo à rampa foi mantido livre para permitir a passagem de canoas, caiaques e praticantes de esportes náuticos, além do acesso de embarcações utilizadas pela colônia de pescadores.

A abertura também atende grupos que praticam natação e canoa havaiana. Segundo a Semar, a posição das boias levou em consideração a existência de pedras e correnteza nas proximidades da rampa, além da necessidade de manter uma área de escape. A definição do espaço foi feita em parceria com a Capitania dos Portos da Bahia. A cor amarela utilizada nas boias segue uma padronização internacional.

Câmeras vão registrar invasões

A proteção instalada no mar também será reforçada por um sistema de videomonitoramento integrado entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Capitania dos Portos. Câmeras de alta resolução monitoram o espelho d'água do Porto da Barra. Caso uma moto aquática ou outra embarcação motorizada entre na área destinada aos banhistas, a movimentação poderá ser registrada em tempo real.

As imagens são captadas pelo Centro de Comando de Operações (CCO) e compartilhadas com a Capitania dos Portos, que poderá adotar as medidas cabíveis em relação à navegação. De acordo com o inspetor-geral da GCM, Marcelo Silva, a iniciativa busca evitar situações de risco que já eram observadas no local, especialmente nos fins de semana, quando embarcações costumavam chegar muito próximas da areia. A Prefeitura orienta ainda que os próprios banhistas não se pendurem nas boias, para evitar acidentes.

Acidentes reforçaram necessidade de proteção

A implantação da área exclusiva ocorre após acidentes envolvendo motos aquáticas em praias de Salvador. Em dezembro do ano passado, um empresário morreu e uma mulher ficou gravemente ferida depois que a moto aquática em que estavam colidiu com um barco de pesca parado na praia da Ribeira.

Em agosto do mesmo ano, uma banhista foi atropelada por uma moto aquática em alta velocidade na praia da Boa Viagem. O condutor deixou o local, e a Capitania dos Portos da Bahia realizou diligências para tentar identificá-lo e aplicar as sanções cabíveis. No Porto da Barra, frequentadores também já haviam relatado situações de risco envolvendo embarcações próximas à faixa destinada aos banhistas.

Rampas de acesso também foram reorganizadas

A instalação das boias faz parte de uma ação integrada de segurança e ordenamento do Porto da Barra. A Semar, em parceria com a Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), também realizou a requalificação das rampas de acesso à praia. Uma das rampas será destinada às embarcações, enquanto a outra ficará reservada para pedestres. O local receberá ainda placas com orientações aos frequentadores.