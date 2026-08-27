INCLUSÃO

Inteligência Artificial já está sendo utilizada no apoio ao diagnóstico e ao tratamento do autismo

Plataforma desenvolvida por clínica de Salvador analisa sinais de atenção para apoiar famílias, cuidadores e profissionais

Doris Miranda

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:00

IA começa a se firmar como uma aliada estratégica no acompanhamento de crianças no espectro. Crédito: divulgação

O número de diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) cresce a cada ano no Brasil e no mundo, e com ele surge um desafio que vai muito além: como transformar cada diagnóstico em um plano de intervenção verdadeiramente individualizado? Para especialistas da área, parte da resposta está na Inteligência Artificial (IA), que começa a se firmar como uma aliada estratégica no acompanhamento de crianças no espectro.

É o que defende Tatiane Chagas, fonoaudióloga especialista em Neurodesenvolvimento Infantil e Neurociência da Aprendizagem, e fundadora e CEO da Estímulos Desenvolvimento Infantil. Segundo ela, a tecnologia tem se mostrado capaz de qualificar decisões clínicas que antes dependiam quase exclusivamente da observação pontual dos profissionais.

“A Inteligência Artificial não substitui o afeto, o vínculo humano e a escuta sensível, que são pilares da intervenção precoce. Ela atua como um suporte qualificado à decisão clínica, ajudando a revelar onde estão as melhores oportunidades para expandir a comunicação, a interação social e as habilidades cognitivas da criança”, explica a especialista.

Um dos principais ganhos apontados por Tatiane está na capacidade da IA de transformar observações clínicas, muitas vezes subjetivas, em informações objetivas e mensuráveis. Ao coletar e cruzar dados sobre o desenvolvimento infantil ao longo do tempo, os sistemas ajudam a mapear com mais nitidez tanto os avanços quanto as dificuldades de cada criança, permitindo condutas terapêuticas mais precisas e personalizadas.

Esse acompanhamento contínuo também amplia a sensibilidade do olhar clínico. “O acompanhamento contínuo proporcionado por essas plataformas capta pequenas mudanças de linguagem, comportamento ou interação que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Isso permite correções de rota mais rápidas e intervenções mais afinadas com cada fase do desenvolvimento”, afirma Tatiane.

Individualização

A clínica desenvolveu um aplicativo com assistente de Inteligência Artificial para apoiar o diagnóstico de pacientes chamado Estímulos IA. A plataforma funciona por meio de um questionário adaptativo, organizado em sete etapas: dados básicos; crescimento e alimentação; desenvolvimento e comunicação; comportamento e relações; saúde, segurança e ambiente; marcos do desenvolvimento; e tela de análise.

A partir dessas informações, é gerada uma análise orientativa sobre o desenvolvimento infantil que será utilizada para triagem de sinais de atenção em áreas como comunicação, cognição, socioemocional, motricidade e autonomia, apoiando famílias, cuidadores e profissionais na decisão de buscar avaliação especializada.

Para Milla Schuckert, mãe de uma criança com TEA, o uso da IA como mais uma ferramenta no diagnóstico foi uma surpresa positiva. “Eu vejo a Inteligência Artificial no contexto do TEA não como uma solução mágica ou um substituto para o olhar clínico, mas como uma ferramenta de suporte com um potencial enorme, desde que usada com muita responsabilidade ética”, avalia Milla, que destaca a facilidade de uso da ferramenta e a precisão das orientações finais.

Além do desenvolvimento do aplicativo, Tatiane Chagas tem se dedicado a difundir o uso responsável da Inteligência Artificial entre profissionais que atuam na saúde e na educação. Por meio da mentoria IA Aplicada à Saúde e à Educação, ela ensina participantes a irem além da teoria, explorando ferramentas, aplicações práticas e estratégias para incorporar a tecnologia de forma ética, segura e eficiente à rotina profissional.

Segundo a especialista, a proposta não é apenas apresentar recursos tecnológicos, mas mostrar como a IA pode otimizar processos, ampliar possibilidades de atuação e tornar o trabalho de cada profissional mais estratégico, sem jamais substituir o olhar e o julgamento clínico de quem está à frente do cuidado.