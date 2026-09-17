Investigado por 11 mortes violentas é baleado e preso em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:59
Um homem investigado por 11 mortes violentas na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador foi preso nesta quinta-feira (17), na localidade de Ilha Amarela.
O suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi localizado na Rua Tatuapé durante uma intensificação do patrulhamento ostensivo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante a tentativa de cumprimento do mandado, os policiais militares foram atacados pelo suspeito e por outros comparsas. Após o confronto, o homem foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital do Subúrbio.
Com o integrante de uma facção criminosa, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9 mm, um carregador, munições, drogas, uma câmera, um roteador de internet e embalagens para entorpecentes.
O patrulhamento segue reforçado em toda a região. Informações sobre integrantes de facções criminosas podem ser enviadas, com total sigilo, por meio do telefone 181, do Disque Denúncia da SSP. O anonimato é garantido por lei.