Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Investigado por 11 mortes violentas é baleado e preso em Salvador

Suspeito foi localizado na Rua Tatuapé, na região da Ilha Amarela

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:59

Prisão ocorreu na Ilha Amarela
Prisão ocorreu na Ilha Amarela Crédito: SSP

Um homem investigado por 11 mortes violentas na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador foi preso nesta quinta-feira (17), na localidade de Ilha Amarela.

O suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi localizado na Rua Tatuapé durante uma intensificação do patrulhamento ostensivo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante a tentativa de cumprimento do mandado, os policiais militares foram atacados pelo suspeito e por outros comparsas. Após o confronto, o homem foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital do Subúrbio.

Com o integrante de uma facção criminosa, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9 mm, um carregador, munições, drogas, uma câmera, um roteador de internet e embalagens para entorpecentes.

Leia mais

Imagem - Hóspedes denunciam intoxicação alimentar em resort de luxo de destino turístico da Bahia

Hóspedes denunciam intoxicação alimentar em resort de luxo de destino turístico da Bahia

Imagem - Ataque a tiros deixa jovem morta e adolescente ferida em condomínio na Bahia

Ataque a tiros deixa jovem morta e adolescente ferida em condomínio na Bahia

Imagem - Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu após mergulho em Guarajuba

Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu após mergulho em Guarajuba

O patrulhamento segue reforçado em toda a região. Informações sobre integrantes de facções criminosas podem ser enviadas, com total sigilo, por meio do telefone 181, do Disque Denúncia da SSP. O anonimato é garantido por lei.

Tags:

Salvador

Mais recentes

Imagem - Hóspedes denunciam intoxicação alimentar em resort de luxo de destino turístico da Bahia

Hóspedes denunciam intoxicação alimentar em resort de luxo de destino turístico da Bahia
Imagem - Flávio Bolsonaro cumpre agenda em Vitória da Conquista e diz que vencerá no primeiro turno

Flávio Bolsonaro cumpre agenda em Vitória da Conquista e diz que vencerá no primeiro turno
Imagem - Ataque a tiros deixa jovem morta e adolescente ferida em condomínio na Bahia

Ataque a tiros deixa jovem morta e adolescente ferida em condomínio na Bahia