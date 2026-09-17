POLÍCIA

Investigado por 11 mortes violentas é baleado e preso em Salvador

Suspeito foi localizado na Rua Tatuapé, na região da Ilha Amarela

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:59

Prisão ocorreu na Ilha Amarela Crédito: SSP

Um homem investigado por 11 mortes violentas na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador foi preso nesta quinta-feira (17), na localidade de Ilha Amarela.

O suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi localizado na Rua Tatuapé durante uma intensificação do patrulhamento ostensivo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante a tentativa de cumprimento do mandado, os policiais militares foram atacados pelo suspeito e por outros comparsas. Após o confronto, o homem foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital do Subúrbio.

Com o integrante de uma facção criminosa, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9 mm, um carregador, munições, drogas, uma câmera, um roteador de internet e embalagens para entorpecentes.