Irmã de filha de PMs morta no Imbuí desabafa após crime: ‘Minha vida acabou’

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Elaine Sanoli
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 20:40
Em uma publicação nas redes sociais, na noite deste domingo (6), a irmã de Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova. No relato, ela relembrou a relação de proximidade que as duas sempre tiveram e a tristeza de perder, além da irmã, uma amiga. A jovem foi morta na noite do último sábado (5), durante uma tentativa de assalto no Imbuí, em Salvador. O suspeito foi localizado e conduzido à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (7).
“Roubaram de mim meu bem mais precioso. Minha caçula, meu bebê, minha bê. Minha vida acabou. Foi tirada de mim com brutalidade. A nossa conexão era além de irmãs, muito além. Brenda era minha confidente, melhor amiga, sangue do meu sangue. Irmã, eu não sei como vou sobreviver a isso”, expressou Flávia Brandão.
Acompanhando o texto emocionado, a irmã de Brenda Nicole compartilhou momentos que as duas dividiram ao longo dos anos, desde a infância. “Minha menina, meu bebê, eu te amo eternamente, mas nem preciso falar, porque eu sempre fiz questão de te demonstrar em atitudes, pelo WhatsApp e pessoalmente, porque eu sei que é amor, e eu não peço nada em troca”, acrescentou.
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da jovem
Flávia também pediu justiça pela morte da irmã. “Bê, sua irmã está aqui e vou lutar com todas as minhas forças para trazer, nem que seja um pouco, de justiça para você”, afirmou.
Brenda voltava de uma festa com o namorado quando o casal foi abordado por um homem que estava em outra motocicleta, na Avenida Jorge Amado. Segundo informações preliminares, o criminoso teria anunciado o assalto e exigido o celular da jovem. Após a recusa, ele efetuou um disparo contra o rosto dela e fugiu. Brenda morreu ainda no local.
Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto
A vítima era filha da sargento Rose Tatiane Alves e do sargento da reserva remunerada Francisco Carlos Brandão. Estudante de Direito, Brenda também trabalhava como estagiária na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA) e mantinha uma loja virtual de moda praia feminina. O crime causou comoção entre familiares, amigos e integrantes da Polícia Militar.
Brenda é descrita por quem a conhecia como uma jovem gentil e doce. “Seu sorriso, sempre tão acolhedor, e a delicadeza com que tratava todos ao seu redor deixaram marcas bonitas em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela”, escreveu a Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA) em nota.
Um homem apontado como suspeito de envolvimento na morte foi preso em Narandiba durante buscas realizadas por equipes da Polícia Militar. Com ele, foram apresentados uma motocicleta apontada como utilizada na ocorrência e aparelhos celulares encontrados em sua posse. O material foi encaminhado ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) para os procedimentos cabíveis.