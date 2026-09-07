LUTO

Irmã de filha de PMs morta no Imbuí desabafa após crime: ‘Minha vida acabou’

Suspeito do crime foi localizado e conduzido à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 20:40

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova Crédito: Reprodução/ Redes sociais

“Roubaram de mim meu bem mais precioso. Minha caçula, meu bebê, minha bê. Minha vida acabou. Foi tirada de mim com brutalidade. A nossa conexão era além de irmãs, muito além. Brenda era minha confidente, melhor amiga, sangue do meu sangue. Irmã, eu não sei como vou sobreviver a isso”, expressou Flávia Brandão.

Acompanhando o texto emocionado, a irmã de Brenda Nicole compartilhou momentos que as duas dividiram ao longo dos anos, desde a infância. “Minha menina, meu bebê, eu te amo eternamente, mas nem preciso falar, porque eu sempre fiz questão de te demonstrar em atitudes, pelo WhatsApp e pessoalmente, porque eu sei que é amor, e eu não peço nada em troca”, acrescentou.

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da jovem 1 de 18

Flávia também pediu justiça pela morte da irmã. “Bê, sua irmã está aqui e vou lutar com todas as minhas forças para trazer, nem que seja um pouco, de justiça para você”, afirmou.

Brenda voltava de uma festa com o namorado quando o casal foi abordado por um homem que estava em outra motocicleta, na Avenida Jorge Amado. Segundo informações preliminares, o criminoso teria anunciado o assalto e exigido o celular da jovem. Após a recusa, ele efetuou um disparo contra o rosto dela e fugiu. Brenda morreu ainda no local.

Filha de PMs é morta com tiro no rosto durante tentativa de assalto 1 de 11

A vítima era filha da sargento Rose Tatiane Alves e do sargento da reserva remunerada Francisco Carlos Brandão. Estudante de Direito, Brenda também trabalhava como estagiária na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA) e mantinha uma loja virtual de moda praia feminina. O crime causou comoção entre familiares, amigos e integrantes da Polícia Militar.

Brenda é descrita por quem a conhecia como uma jovem gentil e doce. “Seu sorriso, sempre tão acolhedor, e a delicadeza com que tratava todos ao seu redor deixaram marcas bonitas em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela”, escreveu a Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA) em nota.