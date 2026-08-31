SALVADOR

Isenção de IPTU, redução de ISS e R$ 7 milhões em fachadas: veja o que muda na Baixa dos Sapateiros com projeto municipal

Prefeito Bruno Reis anunciou novidades

Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:48

Bruno Reis anunciou novidades para Baixa dos Sapateiros Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador anunciou nesta segunda-feira (31) o Renova Baixa dos Sapateiros, pacote de ações voltado à região entre a Avenida José Joaquim Seabra e o final de linha da Barroquinha, no Centro Histórico. O programa contempla quatro eixos: recuperação de cerca de 250 fachadas, incentivos fiscais, consultoria para empreendedores e realização de eventos culturais.

O prefeito Bruno Reis assinou a ordem de serviço para execução imediata do projeto Fachadas da Memória, que será o carro-chefe da iniciativa. Com projeto da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e execução da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a ação terá investimento de R$ 7 milhões.

“Nós já temos o Renova Centro, que é um programa que atende a toda a poligonal do Centro Histórico, mas, para esta região específica da cidade, nós seremos ainda mais arrojados, com mais investimentos e incentivos fiscais”, afirmou o prefeito. “Vamos oferecer consultoria aos comerciantes e empreendedores locais para tentar identificar qual é a melhor atividade para o seu negócio, tentando colocar em funcionamento empresas que tenham produtos diferenciados, para atrair o cidadão de volta à Baixa dos Sapateiros. E vamos realizar uma série de atividades culturais e de negócios para atrair mais pessoas para cá.”

Novo programa vai reformar fachadas 1 de 8

Os imóveis restaurados serão contemplados com isenção de IPTU por cinco anos, redução do ISS e isenção total do TFF, nos mesmos moldes do Renova Centro. A expectativa da gestão municipal é que as medidas estimulem a retomada do comércio em uma das áreas mais tradicionais da capital baiana.

Além dos incentivos fiscais, a Prefeitura vai oferecer qualificação e consultoria para empresários locais, com o objetivo de diversificar as atividades econômicas na Baixa dos Sapateiros e na Barroquinha, estratégia semelhante à adotada na Rua Chile. A administração municipal também planeja intensificar a realização de eventos culturais, comerciais e de negócios, como convenções e festivais, para aumentar o fluxo de pessoas, replicando o modelo que já vem sendo aplicado no Pelourinho.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sosthenes Macêdo, afirmou que a região foi escolhida como primeira a receber o Fachadas da Memória por sua relevância histórica e tradição no comércio popular. “Vimos muitas empresas e negócios fechando as portas na Baixa dos Sapateiros. Então, pensamos: de que forma poderíamos dar a nossa contribuição através da Sedur? Por meio desse trabalho de releitura das fachadas das edificações”, disse. “A Baixa dos Sapateiros é uma região muito simbólica para a cidade, cantada em verso e prosa. Esse é, realmente, um momento muito oportuno para resgatarmos este espaço que, entre as décadas de 1970 e 1990, foi um grande polo, um grande mercado de Salvador.”

O projeto de recuperação das fachadas envolveu levantamento e catalogação dos imóveis, pesquisa em bases do Iphan e no acervo da biblioteca da FMLF, além de registros fotográficos, desenhos computadorizados e estudo detalhado das cores originais de cada edificação.