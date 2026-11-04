Ivete Sangalo é atração principal do Natal das Estrelas 2026 da Osba em prol do Martagão Gesteira

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Millena Marques
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17:18
Ivete Sangalo vai marcar a abertura do Natal das Estrelas 2026. A cantora baiana será a principal atração da primeira noite do concerto beneficente promovido pela Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), nos dias 19 e 20 de dezembro, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico na Bahia.
A participação na apresentação foi celebrada pela artista, que destacou o significado de integrar o projeto ao lado da orquestra. “Meu coração se enche de esperança e honra. Cantar na companhia da OSBA para o bem comum deixa tudo ainda mais especial”, afirmou Ivete.
A condução musical do espetáculo ficará a cargo do maestro Carlos Prazeres, responsável pela regência e direção musical. Os arranjos das canções populares serão assinados pelo maestro Luciano Calazans, que também divide a direção musical do concerto.
Para o Hospital Martagão Gesteira, o evento representa uma oportunidade de ampliar a mobilização da sociedade em torno da assistência à saúde de crianças e adolescentes. “O Natal das Estrelas é uma oportunidade de unir a força da música à mobilização em torno de uma causa que o Martagão defende há mais de 60 anos: a saúde de crianças e adolescentes. A realização de mais uma edição desse espetáculo representa um importante apoio à continuidade do nosso trabalho e ao compromisso de oferecer assistência especializada a quem mais precisa. Contamos com o apoio e a participação dos baianos para que, juntos, possamos fortalecer essa causa”, declarou Andrezza Santana, diretora do hospital.
A programação da segunda noite ainda está sendo definida. Os nomes dos artistas convidados serão divulgados posteriormente, assim como os detalhes sobre a comercialização dos ingressos. Toda a renda obtida com as apresentações será destinada ao Martagão Gesteira.
Segunda edição
O Natal das Estrelas estreou em dezembro de 2025, com uma apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Na ocasião, a Osba dividiu o palco com artistas de diferentes gerações e estilos musicais, em um encontro entre a música de concerto e a produção popular brasileira.
Além de Ivete Sangalo, a primeira edição contou com Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Flávio Venturini, Alinne Rosa, Pedro Pondé e Taís Nader. O espetáculo também teve a participação de intérpretes líricos, do Coral Vozes da Vida, formado por ex-pacientes do hospital, e do Corpo de Baile Sonho de Valsa.
A arrecadação foi integralmente direcionada à instituição filantrópica, que há mais de seis décadas presta assistência especializada a crianças e adolescentes de toda a Bahia. Atualmente, o Martagão oferece atendimento em 27 especialidades médicas e realiza procedimentos de média e alta complexidade.