NO TCA

Ivete Sangalo é atração principal do Natal das Estrelas 2026 da Osba em prol do Martagão Gesteira

Evento promovido pela Osba em apoio ao Hospital Martagão Gesteira terá duas noites de apresentações, nos dias 19 e 20 de dezembro

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17:18

Ivete Sangalo no Natal das Estrelas 2025 Crédito: Taylla de Paula

Ivete Sangalo vai marcar a abertura do Natal das Estrelas 2026. A cantora baiana será a principal atração da primeira noite do concerto beneficente promovido pela Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), nos dias 19 e 20 de dezembro, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico na Bahia.

A participação na apresentação foi celebrada pela artista, que destacou o significado de integrar o projeto ao lado da orquestra. “Meu coração se enche de esperança e honra. Cantar na companhia da OSBA para o bem comum deixa tudo ainda mais especial”, afirmou Ivete.

A condução musical do espetáculo ficará a cargo do maestro Carlos Prazeres, responsável pela regência e direção musical. Os arranjos das canções populares serão assinados pelo maestro Luciano Calazans, que também divide a direção musical do concerto.

Para o Hospital Martagão Gesteira, o evento representa uma oportunidade de ampliar a mobilização da sociedade em torno da assistência à saúde de crianças e adolescentes. “O Natal das Estrelas é uma oportunidade de unir a força da música à mobilização em torno de uma causa que o Martagão defende há mais de 60 anos: a saúde de crianças e adolescentes. A realização de mais uma edição desse espetáculo representa um importante apoio à continuidade do nosso trabalho e ao compromisso de oferecer assistência especializada a quem mais precisa. Contamos com o apoio e a participação dos baianos para que, juntos, possamos fortalecer essa causa”, declarou Andrezza Santana, diretora do hospital.

A programação da segunda noite ainda está sendo definida. Os nomes dos artistas convidados serão divulgados posteriormente, assim como os detalhes sobre a comercialização dos ingressos. Toda a renda obtida com as apresentações será destinada ao Martagão Gesteira.

Segunda edição

O Natal das Estrelas estreou em dezembro de 2025, com uma apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Na ocasião, a Osba dividiu o palco com artistas de diferentes gerações e estilos musicais, em um encontro entre a música de concerto e a produção popular brasileira.

Além de Ivete Sangalo, a primeira edição contou com Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Flávio Venturini, Alinne Rosa, Pedro Pondé e Taís Nader. O espetáculo também teve a participação de intérpretes líricos, do Coral Vozes da Vida, formado por ex-pacientes do hospital, e do Corpo de Baile Sonho de Valsa.