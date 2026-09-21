FESTIVAL

Ivete Sangalo e Bell Marques vão se apresentar no mesmo dia no Virada Salvador

Ícones da Axé Music se apresentarão no dia 31 de dezembro

Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:22

Ivete Sangalo e Bell Marques Crédito: Rafa Mattei/ Instagram

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, confirmou duas atrações de peso para o Festival Virada Salvador deste ano. Ícones da Axé Music, Ivete Sangalo e Bell Marques estão na grade do dia 31 de dezembro.

"A imprensa perguntou e eu, que tenho boca de sacola, larguei o doce: esse ano, no dia 31/12, a gente vai ter @bellmarques e @ivetesangalo no @viradasalvador!", escreveu o gestor nas redes sociais.

Seguindo a tradição dos últimos anos, Ivete Sangalo vai comandar a virada. A informação foi confirmada durante entrevista de Bruno à TV Aratu.