Ivete Sangalo e Bell Marques vão se apresentar no mesmo dia no Virada Salvador

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Millena Marques
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:22
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, confirmou duas atrações de peso para o Festival Virada Salvador deste ano. Ícones da Axé Music, Ivete Sangalo e Bell Marques estão na grade do dia 31 de dezembro.
"A imprensa perguntou e eu, que tenho boca de sacola, larguei o doce: esse ano, no dia 31/12, a gente vai ter @bellmarques e @ivetesangalo no @viradasalvador!", escreveu o gestor nas redes sociais.
Seguindo a tradição dos últimos anos, Ivete Sangalo vai comandar a virada. A informação foi confirmada durante entrevista de Bruno à TV Aratu.
"É Ivete que comanda a virada, já faz parte de nossa tradição. Só um ano que não pode por conta de um compromisso internacional. Só que ela mais uma vez vai comandar a virada", revelou Bruno.