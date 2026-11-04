Ivete Sangalo, Jorge e Mateus e mais: confira atrações do Réveillon do Festival Virada Salvador 2027

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Esther Morais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:27
O Festival Virada Salvador 2027 terá shows de Ivete Sangalo, Jorge e Mateus e Bell Marques na noite de Réveillon, na quinta-feira (31 de dezembro). A programação também contará com apresentações de Parangolé e Dennis na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.
A Prefeitura de Salvador divulgou a programação nesta quarta-feira (4). O evento será realizado entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro, com dois palcos e mais de 100 horas de música ao longo dos cinco dias de festa.
Veja atrações do Festival Virada Salvador
Quinta-feira (31/12) - Réveillon
Parangolé
Jorge e Mateus
Ivete Sangalo
Dennis
Bell Marques
Além do palco principal, o evento contará com o Palco Brisa, cuja programação ainda será divulgada pela organização.