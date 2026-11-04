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Ivete Sangalo vai comandar contagem regressiva do Festival Virada Salvador

Cantora se apresenta em 31 de dezembro, na mesma noite de Bell Marques, Jorge & Mateus, Parangolé e Dennis DJ

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:34

estimativas de mercado apontam que Ivete Sangalo pode faturar entre R$ 8 milhões e R$ 14 milhões por mê
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A chegada de 2027 em Salvador terá contagem regressiva comandada por Ivete Sangalo. A cantora será a responsável por receber o novo ano no Festival Virada Salvador, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. A programação completa foi apresentada pela prefeitura nesta quarta-feira (4).

Ivete se apresenta em 31 de dezembro, na mesma noite de Parangolé, Jorge & Mateus, Dennis DJ e Bell Marques. A presença da artista no momento da virada já havia sido antecipada pelo prefeito Bruno Reis em setembro. Bell participará pela primeira vez da noite de Réveillon do festival.

Veja atrações do Festival Virada Salvador

Dia 30: Durval Lelys por Reprodução
Dia 30: Pedro Sampaio por Divulgação
Dia 30: Pablo por Divulgação
Dia 30: Natanzinho Lima  por Divulgação
Dia 30: Tony Salles por Jimmy Galvão/Divulgação
Dia 31: Parangolé por Marina Silva/CORREIO
Dia 31: Jorge & Mateus  por Reprodução
Dia 31: Ivete Sangalo (comanda a contagem) por Reprodução/Instagram
Dia 31: Dennis DJ por Reprodução/Instagram
Dia 31: Bell Marques por Webert Belicio/ AgNews
Dia 1º: Timbalada por Divulgação
Dia 1º: Nattan por Divulgação
Dia 1º: Toque Dez por Divulgação
Dia 1º: Zé Vaqueiro por Reprodução | Instagram
Dia 1º: Olodum por Divulgação
Dia 1º: Benzadeus por Divulgação
Dia 2: Léo Santana por Vitor Santos/ AgNews
Dia 2: Ludmilla por Reprodução/Instagram
Dia 2: Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Dia 2: Xanddy Harmonia por Reprodução/Instagram
Dia 3: Daniela Mercury por Reprodução/YouTube
Dia 3: É o Tchan por Elias Dantas
Dia 3: Edson Gomes por Reprodução
Dia 3: BaianaSystem por Bob Wolfeson/divulgação
Dia 3: Psirico por Reprodução
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Dia 30: Durval Lelys por Reprodução

A cantora também conduziu a contagem regressiva para a chegada de 2026, quando retornou ao posto após Léo Santana receber 2025 no palco da festa. Naquela ocasião, Ivete passou a virada no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ivete comandará a contagem regressiva pela sexta vez desde que o Réveillon municipal passou a ser realizado na Boca do Rio. A cantora recebeu no palco da arena a chegada de 2018, 2019, 2020, 2024 e 2026. Sua trajetória à frente da celebração, porém, começou antes da mudança de endereço: ela já conduzia o momento da virada na Praça Cairu, no Comércio, recebendo o ano 2015. Já na passagem para 2018, ela recebeu o novo ano na nova arena da Boca do Rio, grávida das gêmeas Marina e Helena.

Em sua 11ª edição, o Virada Salvador terá shows de 30 de dezembro a 3 de janeiro, de quarta-feira a domingo. A prefeitura prevê mais de 100 horas de música em dois palcos, com cinco atrações por dia no principal e espaço para novos artistas e coletivos da cidade no segundo.

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