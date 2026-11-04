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Ivete Sangalo vai comandar contagem regressiva do Festival Virada Salvador

Cantora se apresenta em 31 de dezembro, na mesma noite de Bell Marques, Jorge & Mateus, Parangolé e Dennis DJ

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:34

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A chegada de 2027 em Salvador terá contagem regressiva comandada por Ivete Sangalo. A cantora será a responsável por receber o novo ano no Festival Virada Salvador, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. A programação completa foi apresentada pela prefeitura nesta quarta-feira (4).

Ivete se apresenta em 31 de dezembro, na mesma noite de Parangolé, Jorge & Mateus, Dennis DJ e Bell Marques. A presença da artista no momento da virada já havia sido antecipada pelo prefeito Bruno Reis em setembro. Bell participará pela primeira vez da noite de Réveillon do festival.

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A cantora também conduziu a contagem regressiva para a chegada de 2026, quando retornou ao posto após Léo Santana receber 2025 no palco da festa. Naquela ocasião, Ivete passou a virada no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ivete comandará a contagem regressiva pela sexta vez desde que o Réveillon municipal passou a ser realizado na Boca do Rio. A cantora recebeu no palco da arena a chegada de 2018, 2019, 2020, 2024 e 2026. Sua trajetória à frente da celebração, porém, começou antes da mudança de endereço: ela já conduzia o momento da virada na Praça Cairu, no Comércio, recebendo o ano 2015. Já na passagem para 2018, ela recebeu o novo ano na nova arena da Boca do Rio, grávida das gêmeas Marina e Helena.