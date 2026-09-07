CRIME

Jerônimo se pronuncia após morte de filha de PMs no Imbuí e fala em ‘prejuízo’ para os pais

Governador falou sobre o assunto durante os festejos do 7 de Setembro

Pombo Correio

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:26

Jerônimo se pronuncia após morte de filha de PMs no Imbuí e fala em ‘prejuízo’ para os pais Crédito: Redes Sociais e Reprodução

Após a repercussão da morte de Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, na madrugada de domingo (6), durante uma tentativa de assalto no bairro do Imbuí, em Salvador, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), se manifestou sobre o caso.

Em entrevista à imprensa nos festejos de 7 de Setembro, o candidato à reeleição afirmou que o ocorrido é um "prejuízo" para os pais de Brenda, os policiais militares Rose Tatiane Alves e Francisco Carlos Brandão.

"Eu sou pai e eu trago essa mensagem do meu coração. Eu sei o prejuízo que significa para qualquer pai, qualquer mãe perder um ente querido, ainda mais na forma como foi feita”, falou.

No fim da noite deste domingo, dia do crime, Jerônimo publicou em suas redes sociais um texto afirmando ter cobrado da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil, rigor na condução do caso:

"Determinei à SSP e à Polícia Civil que não descansem até esse assassino estar preso. É por essas famílias que eu trabalho, e é por elas que a Bahia não vai se curvar à violência", escreveu no X.

Suspeito de matar filha de PMs é identificado

Na manhã desta segunda, a Polícia Civil informou que um suspeito de envolvimento no crime foi localizado. Ele teria ainda realizado outros assaltos na localidade na mesma noite. As investigações continuam para localizar o suspeito e apurar a participação de outras pessoas no crime.

O caso é conduzido pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador), unidade do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio dos departamentos de inteligência e de outras áreas operacionais da Polícia Civil.

Relembre o caso

Brenda voltava de uma festa com o namorado quando os dois foram abordados por um homem que estava em outra motocicleta, na Avenida Jorge Amado. Segundo informações divulgadas pela TV Bahia, o criminoso anunciou o assalto e exigiu que a jovem entregasse o celular. Após a recusa, ele atirou contra o rosto dela e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte da jovem foi constatada ainda no local. Equipes da Polícia Militar também realizam buscas para tentar localizar o responsável pelo disparo. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para encontrar o suspeito identificado.

A jovem era estudante de Direito e estagiária na Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia (APPMBA). Brenda ainda trabalhava como empreendedora e mantinha a loja virtual Azul Turquesa, voltada para a venda de moda praia feminina.