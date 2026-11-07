ATUALIZAÇÃO

Jornalista aciona Itamaraty após denúncia de importunação sexual por turista em Salvador

Carolina Carvalho registrou boletim de ocorrência na 14ª Delegacia Territorial

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08:18

Carolina Carvalho denuncia importunação sexual na Barra Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista e publicitária Carolina Carvalho, de 33 anos, protocolou uma denúncia de importunação sexual e perseguição contra um turista em Salvador junto ao Ministério das Relações Exteriores. O caso ocorreu na Barra, na última sexta-feira (6).

Entre as solicitações citadas no documento enviado à pasta federal, ao qual o CORREIO teve acesso, estão a avaliação da necessidade de interlocução diplomática com a Embaixada de Israel no Brasil sobre os episódios relatados e a articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Mulheres e as autoridades baianas para estabelecer medidas de prevenção, proteção e responsabilização.

O caso

De acordo com o relato de Carolina, o homem, que se identificou como israelense, começou a abordá-la enquanto ela caminhava em direção à própria casa, após sair do Hospital Português, onde havia realizado exames.

Depois de não corresponder às investidas, Carolina passou a ser xingada e perseguida pelo homem até chegar à 14ª Delegacia Territorial da Barra, onde registrou um boletim de ocorrência. O episódio aconteceu enquanto ela descia uma ladeira nas proximidades de um mercado e do Shopping Barra.

Ainda segundo a jornalista, o homem se aproximou acompanhado de outro turista e iniciou uma conversa em inglês. "Ele já começou a ter uma aproximação muito invasiva, e eu já não gostei. Primeiro que ele se aproximou muito de mim, eu estava mais perto da parede, assim, ele se aproximou muito, e eu me senti até meio encurralada", contou.

Durante a abordagem, Carolina relatou que tentou encerrar a conversa e seguir o próprio caminho, mas o homem insistiu na aproximação. Em determinado momento, ela perguntou de onde ele era e recebeu como resposta que se tratava de um turista de Israel. Ao virar as costas e continuar andando, passou a ser alvo de ofensas e xingamentos.

A situação ficou ainda mais tensa quando o homem pegou o celular e começou a filmá-la. Ainda segundo Carolina, ele ameaçou fazer com que ela fosse presa e afirmou que tinha poder para isso. A jornalista respondeu que procuraria a delegacia para registrar uma ocorrência contra ele.

“Eu cheguei à delegacia e estava extremamente abalada. Meu corpo tremia inteiro porque eu estava numa situação de risco. Ele me colocou numa situação de risco”, contou.

Procurada, a Polícia Civil informou que a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) é responsável pela investigação do caso. Buscas serão realizadas para identificar o suspeito.