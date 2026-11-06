DENÚNCIA

Jornalista denuncia importunação sexual e perseguição por turista na Barra

Carolina Carvalho, de 33 anos, conta que foi importunada por um homem que se identificou como israelense

Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:56

Carolina Carvalho denuncia importunação sexual na Barra Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista e publicitária Carolina Carvalho, de 33 anos, denunciou ter sido vítima de importunação sexual e perseguição por um turista na Barra, em Salvador. Segundo o relato, o homem, que se identificou como israelense, começou a abordá-la enquanto ela caminhava em direção à sua casa, após sair do Hospital Português, onde havia realizado exames.

Depois de não corresponder às investidas, Carolina passou a ser xingada e perseguida pelo homem até chegar à 14ª Delegacia Territorial da Barra, onde registrou um boletim de ocorrência. O episódio aconteceu no momento em que ela descia uma ladeira nas proximidades de um mercado e do Shopping Barra.

De acordo com a jornalista, o homem se aproximou acompanhado de outro turista e iniciou uma conversa em inglês. "Ele já começou a ter uma aproximação muito invasiva, e eu já não gostei. Primeiro que ele se aproximou muito de mim, eu estava mais perto da parede, assim, ele se aproximou muito, e eu me senti até meio encurralada", contou, em relato enviado ao CORREIO.

Durante a abordagem, Carolina contou que tentou encerrar a conversa e seguir o próprio caminho, mas o homem insistiu na aproximação. Em determinado momento, ela perguntou de onde ele era e recebeu como resposta que se tratava de um turista de Israel. Ao virar as costas e continuar andando, passou a ser alvo de ofensas e xingamentos.

"Ele começou a me xingar, a gritar comigo e a me perseguir. Durante todo o caminho, ele ficou me chamando de vagabunda, mandando eu tomar no c*, dizendo que eu era racista, que eu era nazista, que eu era antissemita", disse. O relato também foi publicado nas redes sociais.

A situação ficou ainda mais tensa quando o homem pegou o celular e começou a filmá-la. Ainda segundo Carolina, ele ameaçou fazer com que ela fosse presa e afirmou que tinha poder para isso. A jornalista respondeu que entraria na delegacia para registrar uma ocorrência contra ele.

“Eu cheguei à delegacia e estava extremamente abalada. Meu corpo tremia inteiro porque eu estava numa situação de risco. Ele me colocou numa situação de risco”, contou.

Procurada, a Polícia Civil informou que a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) é responsável pela investigação do caso. Buscas serão realizadas para identificar o suspeito.