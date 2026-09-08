POLÍCIA

Jovem de 19 anos é autuado por porte ilegal de munições em Salvador; família denuncia abordagem

Caso ocorreu em São Cristóvão

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 20:28

Polícia Militar da Bahia Crédito: Rafael Martins/GOVBA

Um jovem de 19 anos, identificado como Caio Henrique Aragão dos Santos, foi autuado por porte ilegal de munições na tarde desta terça-feira (8), em São Cristóvão, em Salvador. As informações são da Polícia Civil. A família, no entanto, contesta a versão e afirma que o jovem foi levado à força de casa por policiais militares, sem mandado de prisão.

De acordo com uma testemunha, que preferiu não se identificar, policiais militares entraram no apartamento da família do jovem, no Residencial Coração de Maria, próximo à Ceasa. “Os policiais perguntavam o tempo todo por uma pistola, por uma arma. Reviraram o quarto, reviraram tudo dentro de casa. Ficavam dizendo: ‘Cadê a arma? Cadê a droga?’. Mas não encontraram nada”, relatou.

Segundo a denúncia, os agentes saíram sem encontrar armas, munições ou drogas, mas levaram Caio mesmo assim. “Ele tem 19 anos, é negro e trabalha na Ceasa há cinco anos. Ele sai de casa todos os dias às 3h da manhã, começa a trabalhar às 5h e só retorna por volta das 23h. Quando chega, almoça e dorme. Ele não tem envolvimento com nada errado”, disse.

Em contrapartida, a Polícia Civil informou que, segundo o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento na região quando um grupo de suspeitos tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes. De acordo com a corporação, um dos homens foi alcançado e encaminhado à Central de Flagrantes (Cenflag).

Ainda conforme a polícia, foram apresentados na unidade munições, um municiador, dois porta-carregadores e outros acessórios apreendidos durante a ação. O material foi encaminhado para os procedimentos legais.