CRIME

Jovem de 19 anos é sequestrada em shopping de Salvador

Vítima foi localizada após perseguição ao veículo

Wendel de Novais

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 18:15

Osmar é apontado como o sequestrador da jovem Crédito: Reprodução

Uma jovem de 19 anos foi sequestrada na noite de sábado (14), no estacionamento do Salvador Shopping. A jovem foi levada em um Fiat Argo por um homem identificado por fontes policiais como Osmar Dias da Silva.

O suspeito estava armado e chegou a seguir com a estudante até a cidade de Amélia Rodrigues. Ainda não há detalhes sobre como ele conseguiu colocar a jovem dentro do veículo. Já na madrugada de domingo (15), familiares comunicaram o sequestro à Polícia Militar, que mobilizou equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Osmar é apontado como o sequestrador da jovem 1 de 4

Durante as buscas, os agentes localizaram o carro suspeito e deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. Após o acompanhamento policial, o veículo se envolveu em um acidente na região da Barroquinha. Conforme a PM, o suspeito saiu do automóvel e atirou contra os policiais, que revidaram.

Depois do confronto, ele foi encontrado ferido, com uma arma de fogo nas proximidades, e encaminhado a uma unidade de saúde. A jovem foi localizada e resgatada com vida. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, responsável por investigar as circunstâncias do sequestro e adotar as medidas legais e periciais necessárias.