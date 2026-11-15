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Jovem de 19 anos é sequestrada em shopping de Salvador e acaba estuprada por criminoso

Vítima foi localizada após perseguição ao veículo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 12:31

Osmar é apontado como o sequestrador da jovem
Osmar é apontado como o sequestrador da jovem Crédito: Reprodução

Uma jovem de 19 anos foi sequestrada na noite de sábado (14), no estacionamento do Salvador Shopping. A jovem foi levada em um Fiat Argo por um homem identificado por fontes policiais como Osmar Dias da Silva. Segundo as informações iniciais, a vítima sofreu violência sexual dentro do veículo.

O suspeito estava armado e chegou a seguir com a estudante até a cidade de Amélia Rodrigues. Ainda não há detalhes sobre como ele conseguiu colocar a jovem dentro do veículo. Já na madrugada de domingo (15), familiares comunicaram o sequestro à Polícia Militar, que mobilizou equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Osmar é apontado como o sequestrador da jovem

Osmar foi encontrado com arma de fogo por Reprodução
Policiais perseguiram o suspeito por Reprodução
Policiais perseguiram o suspeito por PM
Osmar é apontado como o sequestrador da jovem por Reprodução
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Osmar foi encontrado com arma de fogo por Reprodução

Durante as buscas, os agentes localizaram o carro suspeito e deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. Após o acompanhamento policial, o veículo se envolveu em um acidente na região da Barroquinha. Conforme a PM, o suspeito saiu do automóvel e atirou contra os policiais, que revidaram.

Depois do confronto, ele foi encontrado ferido, com uma arma de fogo nas proximidades, e encaminhado a uma unidade de saúde. A jovem foi localizada e resgatada com vida. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, responsável por investigar as circunstâncias do sequestro e adotar as medidas legais e periciais necessárias.

Em nota, o Salvador Shopping informou que acompanha o caso e mantém contato com as equipes envolvidas para colaborar com a apuração. A Polícia Militar pediu reserva na divulgação de informações sobre a integridade física e a intimidade da vítima, em respeito à sua dignidade e à preservação das investigações.

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Osmar É Apontado Como O Sequestrador da Jovem

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