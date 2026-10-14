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Jovem de 26 anos é estuprada durante assalto no Rio Vermelho

Vítima estava acompanhada de um homem quando foi abordada por suspeitos armados

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:45

Jovem de 26 anos é estuprada durante assalto no Rio Vermelho Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Uma jovem de 26 anos foi estuprada durante um assalto na noite de segunda-feira (12), nas proximidades do Largo de Santana, conhecido como Largo da Dinha, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava acompanhada de um homem de 30 anos quando os dois foram abordados por suspeitos que portavam uma arma branca. Durante a ação, foram roubados celulares, relógio, documentos e uma quantia em dinheiro pertencentes ao casal.

Após o assalto, a mulher foi levada para a faixa de areia da praia, onde ocorreu o estupro. O caso é investigado pela 7ª Delegacia Territorial (DT) do Rio Vermelho.

De acordo com a Polícia Civil, diligências e oitivas estão em andamento para identificar os autores, recuperar os bens roubados e esclarecer as circunstâncias do crime.