Jovem de 26 anos é estuprada durante assalto no Rio Vermelho

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Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:45
Uma jovem de 26 anos foi estuprada durante um assalto na noite de segunda-feira (12), nas proximidades do Largo de Santana, conhecido como Largo da Dinha, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.
Segundo a Polícia Civil, a vítima estava acompanhada de um homem de 30 anos quando os dois foram abordados por suspeitos que portavam uma arma branca. Durante a ação, foram roubados celulares, relógio, documentos e uma quantia em dinheiro pertencentes ao casal.
Após o assalto, a mulher foi levada para a faixa de areia da praia, onde ocorreu o estupro. O caso é investigado pela 7ª Delegacia Territorial (DT) do Rio Vermelho.
De acordo com a Polícia Civil, diligências e oitivas estão em andamento para identificar os autores, recuperar os bens roubados e esclarecer as circunstâncias do crime.
Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180