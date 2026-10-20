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Jovem de 26 anos é morta a tiros em emboscada após sair de fast food em Salvador

Cinthia dos Reis Agapito foi encontrada sem sinais vitais na Rua da Luz, na localidade conhecida como Antártica

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:00

Jovem foi morta na Rua da Luz ao voltar de fast food
Jovem foi morta na Rua da Luz ao voltar de fast food Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Cinthia dos Reis Agapito, 26 anos, foi executadas a tiros enquanto voltava de um fast food no bairro de Castelo Branco, em Salvador, na noite de segunda-feira (19). De acordo com fontes policiais, a vítima foi alvo de uma emboscada e acabou atingida por diversos disparos de arma de fogo.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o crime e explicou que agentes da 47ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso, que foi registrado na Rua da Luz, em uma localidade conhecida como ‘Antártica’. No local, os militares encontraram Cinthia caída sem sinais vitais.

Jovem foi morta na Rua da Luz ao voltar de fast food

Jovem foi morta na Rua da Luz ao voltar de fast food por Reprodução
Jovem foi morta na Rua da Luz ao voltar de fast food por Reprodução
Jovem foi morta na Rua da Luz ao voltar de fast food por Reprodução
Jovem foi morta na Rua da Luz ao voltar de fast food por Reprodução
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Jovem foi morta na Rua da Luz ao voltar de fast food por Reprodução

Ao lado dela, além das cápsulas de bala, estavam um pacote de fast food que ela trazia para casa. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo. Rondas e buscas foram realizadas a fim de identificar suspeitos, mas ninguém foi preso. A

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que registrou a morte de Cinthia. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

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Tags:

Cinthia dos Reis Agapito Morta em Emboscada Jovem de 26 Anos Voltava de Fast Food

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