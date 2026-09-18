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Jovem é apreendida após filha de 2 anos ser encontrada com infecção e feridas em Salvador

Apreensão ocorreu em Águas Claras

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:03

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 18 anos, cuja identidade não foi revelada, foi apreendida por maus-tratos contra a filha, de dois anos, na quinta-feira (17), em Águas Claras, Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a apreensão ocorreu após a suspeita deixar de oferecer os cuidados necessários à criança. 

Ainda segundo a polícia, no fim de 2024, a criança adoeceu, apresentando uma infecção e duas feridas. Além disso, estava sem tomar banho e sem receber outros cuidados essenciais. Na época dos fatos, a jovem tinha 17 anos.

Equipes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) cumpriram a ordem judicial e comunicaram a medida à 2ª Vara da Infância e da Juventude de Salvador, onde ela aguarda a adoção das medidas legais cabíveis.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A ação integra a Operação Juventude Segura, iniciativa permanente e estruturante executada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV). A operação é voltada ao enfrentamento qualificado de atos infracionais praticados por adolescentes, com foco no cumprimento sistemático de determinações judiciais, na prevenção da reincidência e na proteção integral, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Tags:

Salvador

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