POLÍCIA

Jovem é apreendida após filha de 2 anos ser encontrada com infecção e feridas em Salvador

Apreensão ocorreu em Águas Claras

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:03

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 18 anos, cuja identidade não foi revelada, foi apreendida por maus-tratos contra a filha, de dois anos, na quinta-feira (17), em Águas Claras, Salvador. De acordo com a Polícia Civil, a apreensão ocorreu após a suspeita deixar de oferecer os cuidados necessários à criança.

Ainda segundo a polícia, no fim de 2024, a criança adoeceu, apresentando uma infecção e duas feridas. Além disso, estava sem tomar banho e sem receber outros cuidados essenciais. Na época dos fatos, a jovem tinha 17 anos.

Equipes da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) cumpriram a ordem judicial e comunicaram a medida à 2ª Vara da Infância e da Juventude de Salvador, onde ela aguarda a adoção das medidas legais cabíveis.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14