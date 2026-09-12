VIOLÊNCIA

Jovem é preso por suspeita de matar avó a facadas em Salvador

Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por suspeita de participação no crime

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 17:43

Eliete Paixão dos Santos era moradora de Cosme de Farias Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 58 anos foi morta a facadas no bairro de Cosme de Farias, na última quinta-feira (10). Nesta sexta-feira (11), o neto da vítima foi preso e um adolescente foi apreendido por suspeita de participação no crime.

A vítima foi identificada como Eliete Paixão dos Santos. Ela foi encontrada com ferimentos provocados por golpes de arma branca.

Segundo a Polícia Civil, após a morte de Eliete, um adolescente de 17 anos foi apreendido e um jovem de 19 anos foi preso em flagrante pelo crime. Eles foram conduzidos para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI/Salvador), que apura as circunstâncias do crime.

Segundo informações da TV Bahia, Eliete morava com o neto em Cosme de Farias e o criava desde que ele tinha 1 ano de idade. Carlos Daniel de Lima Barbosa dos Santos é apontado como suspeito do crime. O adolescente disse, em depoimento à polícia, que Carlos Daniel foi até a sua casa para que ele matasse Eliete por conta de supostos maus-tratos aos quais o rapaz afirmava ser submetido.

Familiares apontam que os dois possuíam uma relação conflituosa. Conforme apurado, o jovem já havia registrado duas ocorrências na polícia: uma contra o pai, que atualmente vive em Feira de Santana, por agressão, e outra contra a avó, por maus-tratos, incluindo agressões com barra de ferro e fios.