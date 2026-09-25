POLÍCIA

Jovem investigado por agredir adolescente e divulgar vídeos íntimos é alvo de operação em Salvador

Caso aconteceu contra uma adolescente de 14 anos

Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 17:28

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Uma ação da Polícia Civil da Bahia resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra um jovem de 19 anos investigado por agressão física e divulgação de vídeos íntimos envolvendo uma adolescente de 14 anos. O suspeito foi localizado nesta sexta-feira (25), no bairro da Ribeira, em Salvador.

A medida integra mais uma fase da Operação Juventude Segura, coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV). Segundo a polícia, os fatos investigados ocorreram em 2025, quando o suspeito ainda tinha 17 anos.

De acordo com as investigações, ele teria agredido fisicamente a então namorada e danificado o aparelho celular da adolescente. Em outro episódio apurado pela Polícia Civil, o jovem é suspeito de divulgar nas redes sociais vídeos íntimos contendo cenas de sexo envolvendo a vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14