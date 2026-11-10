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Jovem que morreu durante prova do Enem na Bahia tinha histórico de problemas cardíacos

Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, já havia passado por cirurgia no coração

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10:21

Jovem que morreu durante prova do Enem na Bahia tinha histórico de problemas cardíacos Crédito: Reprodução 

A estudante Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, que morreu após passar mal durante o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, na Bahia, tinha histórico de problemas cardíacos e já havia passado por uma cirurgia no coração. A informação foi divulgada pela TV Bahia. A causa da morte ainda não foi informada.

A adolescente morreu no domingo (8), durante a realização da prova em Cansanção, no norte do estado. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a jovem relatou mal-estar enquanto fazia o exame. Ela recebeu assistência e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Adolescente de 16 anos morre após sofrer mal-estar durante prova do Enem em cidade baiana

Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução
Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução / Redes sociais
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Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia por Reprodução

Em nota, o Inep lamentou a morte da estudante e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.

O Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, onde Iza estudava, também publicou uma homenagem à adolescente. Em respeito à memória da jovem, as aulas da segunda-feira (9) foram suspensas. As atividades foram retomadas normalmente nesta terça-feira (10).

A Prefeitura de Cansanção e a Secretaria Municipal de Educação também divulgaram notas de pesar. A gestão municipal prestou solidariedade aos familiares, colegas e amigos da estudante. A pasta da Educação destacou a tristeza da comunidade escolar diante da perda da adolescente.

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