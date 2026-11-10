Jovem que morreu durante prova do Enem na Bahia tinha histórico de problemas cardíacos

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Esther Morais
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10:21
A estudante Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, que morreu após passar mal durante o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, na Bahia, tinha histórico de problemas cardíacos e já havia passado por uma cirurgia no coração. A informação foi divulgada pela TV Bahia. A causa da morte ainda não foi informada.
A adolescente morreu no domingo (8), durante a realização da prova em Cansanção, no norte do estado. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a jovem relatou mal-estar enquanto fazia o exame. Ela recebeu assistência e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.
Adolescente de 16 anos morre após sofrer mal-estar durante prova do Enem em cidade baiana
Em nota, o Inep lamentou a morte da estudante e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.
O Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, onde Iza estudava, também publicou uma homenagem à adolescente. Em respeito à memória da jovem, as aulas da segunda-feira (9) foram suspensas. As atividades foram retomadas normalmente nesta terça-feira (10).
A Prefeitura de Cansanção e a Secretaria Municipal de Educação também divulgaram notas de pesar. A gestão municipal prestou solidariedade aos familiares, colegas e amigos da estudante. A pasta da Educação destacou a tristeza da comunidade escolar diante da perda da adolescente.