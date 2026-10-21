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Jovens são mortos a tiros em lava-jato perto de base da PM em Salvador

Mulher de 25 anos que levava a filha para a creche foi baleada no pescoço

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 12:26

Fabrício e Ítalo foram mortos
Fabrício e Ítalo foram mortos Crédito: Reprodução

Fabrício dos Santos Almeida, de 25 anos, e Ítalo Santana Santos, de 29, preparavam peixe em um lava-jato no bairro do Lobato, em Salvador, quando foram atingidos por tiros na tarde de terça-feira (20). Os dois chegaram a ser socorridos, mas acabaram morrendo. Uma mulher que levava a filha para a creche também foi baleada.

O ataque ocorreu a poucos metros de uma base da Polícia Militar. Até esta quarta-feira (21), ninguém havia sido preso, e a autoria e a motivação do crime permaneciam desconhecidas.

Identificada como Débora, de 25 anos, a mulher foi atingida no pescoço e levada para o Hospital do Subúrbio. Ela passa bem e apresenta estado de saúde estável.

Mortos em ataque no Lobato

Ítalo Santana Santos por Reprodução
Fabrício dos Santos Almeida por Reprodução
Ítalo Santana Santos por Reprodução
Fabrício dos Santos Almeida por Reprodução
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Ítalo Santana Santos por Reprodução

As despedidas dos dois homens ocorrem nesta quarta-feira, segundo a TV Bahia. Fabrício é sepultado no Cemitério de Plataforma, enquanto o enterro de Ítalo está marcado para as 14h, na Federação.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer o que motivou o ataque.

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