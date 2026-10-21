CRIME

Jovens são mortos a tiros em lava-jato perto de base da PM em Salvador

Mulher de 25 anos que levava a filha para a creche foi baleada no pescoço

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 12:26

Fabrício e Ítalo foram mortos Crédito: Reprodução

Fabrício dos Santos Almeida, de 25 anos, e Ítalo Santana Santos, de 29, preparavam peixe em um lava-jato no bairro do Lobato, em Salvador, quando foram atingidos por tiros na tarde de terça-feira (20). Os dois chegaram a ser socorridos, mas acabaram morrendo. Uma mulher que levava a filha para a creche também foi baleada.

O ataque ocorreu a poucos metros de uma base da Polícia Militar. Até esta quarta-feira (21), ninguém havia sido preso, e a autoria e a motivação do crime permaneciam desconhecidas.

Identificada como Débora, de 25 anos, a mulher foi atingida no pescoço e levada para o Hospital do Subúrbio. Ela passa bem e apresenta estado de saúde estável.

Mortos em ataque no Lobato 1 de 4

As despedidas dos dois homens ocorrem nesta quarta-feira, segundo a TV Bahia. Fabrício é sepultado no Cemitério de Plataforma, enquanto o enterro de Ítalo está marcado para as 14h, na Federação.