Júri de acusados de matar cabeleireiro em Salvador é adiado pela quinta vez após novo pedido da defesa

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Wendel de Novais
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:53
O julgamento de dois homens acusados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) de participação na morte do cabeleireiro Valdir Macário foi adiado pela quinta vez em Salvador. A sessão estava marcada para a manhã desta quinta-feira (10), no Fórum Ruy Barbosa, mas a defesa dos réus solicitou a suspensão por motivo de saúde minutos antes do início dos trabalhos.
Com a mudança, Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva Santos serão julgados pelo Tribunal do Júri no dia 6 de outubro, no mesmo local e horário. A nova data foi definida pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, após a análise do pedido apresentado pelos advogados.
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza
A sessão desta quinta seria a quinta tentativa de levar os dois acusados ao banco dos réus. O julgamento já havia sido marcado para 6 de agosto, mas acabou suspenso depois que um dos advogados dos réus deixou o processo. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a estrutura necessária para a realização da sessão estava preparada, mas o novo pedido foi apresentado pouco antes do horário previsto para o início.
Valdir Macário, conhecido como Valdir Cabeleireiro, foi assassinado em 12 de novembro de 2016, dentro do salão de beleza onde trabalhava, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O crime ocorreu há quase dez anos e, nesta etapa, Patric e Edgar são os dois réus que serão submetidos ao julgamento popular.
Valdir tinha famosos como clientes
De acordo com a denúncia do MP-BA, Patric e outros dois homens teriam entrado no estabelecimento para executar Valdir, enquanto Edgar teria dado a ordem para o ataque e permanecido do lado de fora do salão para facilitar a fuga. A denúncia aponta que a vítima percebeu a movimentação e tentou se esconder no banheiro, mas acabou localizada e atingida pelos disparos.
Ainda segundo a acusação, o crime teria sido motivado por vingança. Edgar seria ligado ao tráfico de drogas e teria passado a acreditar que Valdir havia contribuído para a aproximação de seu irmão, Reginaldo, com a companheira dele. As circunstâncias e a responsabilidade dos acusados serão analisadas pelo Tribunal do Júri na sessão marcada para outubro.