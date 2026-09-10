FÓRUM RUY BARBOSA

Júri de acusados de matar cabeleireiro em Salvador é adiado pela quinta vez após novo pedido da defesa

Sessão que aconteceria nesta quinta-feira (10) foi suspensa por motivo de saúde e remarcada para 6 de outubro

Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:53

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza Crédito: Reprodução e Arquivo CORREIO

O julgamento de dois homens acusados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) de participação na morte do cabeleireiro Valdir Macário foi adiado pela quinta vez em Salvador. A sessão estava marcada para a manhã desta quinta-feira (10), no Fórum Ruy Barbosa, mas a defesa dos réus solicitou a suspensão por motivo de saúde minutos antes do início dos trabalhos.

Com a mudança, Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva Santos serão julgados pelo Tribunal do Júri no dia 6 de outubro, no mesmo local e horário. A nova data foi definida pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, após a análise do pedido apresentado pelos advogados.

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza 1 de 6

A sessão desta quinta seria a quinta tentativa de levar os dois acusados ao banco dos réus. O julgamento já havia sido marcado para 6 de agosto, mas acabou suspenso depois que um dos advogados dos réus deixou o processo. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a estrutura necessária para a realização da sessão estava preparada, mas o novo pedido foi apresentado pouco antes do horário previsto para o início.

Valdir Macário, conhecido como Valdir Cabeleireiro, foi assassinado em 12 de novembro de 2016, dentro do salão de beleza onde trabalhava, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O crime ocorreu há quase dez anos e, nesta etapa, Patric e Edgar são os dois réus que serão submetidos ao julgamento popular.

Valdir tinha famosos como clientes 1 de 3

De acordo com a denúncia do MP-BA, Patric e outros dois homens teriam entrado no estabelecimento para executar Valdir, enquanto Edgar teria dado a ordem para o ataque e permanecido do lado de fora do salão para facilitar a fuga. A denúncia aponta que a vítima percebeu a movimentação e tentou se esconder no banheiro, mas acabou localizada e atingida pelos disparos.