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Júri de acusados de matar cabeleireiro em Salvador é adiado pela quinta vez após novo pedido da defesa

Sessão que aconteceria nesta quinta-feira (10) foi suspensa por motivo de saúde e remarcada para 6 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:53

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza Crédito: Reprodução e Arquivo CORREIO

O julgamento de dois homens acusados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) de participação na morte do cabeleireiro Valdir Macário foi adiado pela quinta vez em Salvador. A sessão estava marcada para a manhã desta quinta-feira (10), no Fórum Ruy Barbosa, mas a defesa dos réus solicitou a suspensão por motivo de saúde minutos antes do início dos trabalhos.

Com a mudança, Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva Santos serão julgados pelo Tribunal do Júri no dia 6 de outubro, no mesmo local e horário. A nova data foi definida pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, após a análise do pedido apresentado pelos advogados.

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução e Arquivo CORREIO
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Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza por Reprodução

A sessão desta quinta seria a quinta tentativa de levar os dois acusados ao banco dos réus. O julgamento já havia sido marcado para 6 de agosto, mas acabou suspenso depois que um dos advogados dos réus deixou o processo. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a estrutura necessária para a realização da sessão estava preparada, mas o novo pedido foi apresentado pouco antes do horário previsto para o início.

Valdir Macário, conhecido como Valdir Cabeleireiro, foi assassinado em 12 de novembro de 2016, dentro do salão de beleza onde trabalhava, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O crime ocorreu há quase dez anos e, nesta etapa, Patric e Edgar são os dois réus que serão submetidos ao julgamento popular.

Valdir tinha famosos como clientes

Valdir tinha famosos como clientes por Reprodução
Valdir tinha famosos como clientes por Reprodução
Valdir tinha famosos como clientes por Reprodução
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Valdir tinha famosos como clientes por Reprodução

De acordo com a denúncia do MP-BA, Patric e outros dois homens teriam entrado no estabelecimento para executar Valdir, enquanto Edgar teria dado a ordem para o ataque e permanecido do lado de fora do salão para facilitar a fuga. A denúncia aponta que a vítima percebeu a movimentação e tentou se esconder no banheiro, mas acabou localizada e atingida pelos disparos.

Ainda segundo a acusação, o crime teria sido motivado por vingança. Edgar seria ligado ao tráfico de drogas e teria passado a acreditar que Valdir havia contribuído para a aproximação de seu irmão, Reginaldo, com a companheira dele. As circunstâncias e a responsabilidade dos acusados serão analisadas pelo Tribunal do Júri na sessão marcada para outubro.

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Cabeleireiro Morto Valdir Macário

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