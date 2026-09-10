JUSTIÇA

Júri de acusados de matar cabeleireiro foi adiado pela quinta vez após advogado de defesa alegar virose

Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva Santos serão julgados em 6 de outubro, após novo pedido da defesa

Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:47

Crime chocou Salvador em 2016 Crédito: Arquivo CORREIO

O quinto adiamento do Júri Popular de Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva Santos, acusados pela morte do cabeleireiro Valdir Macário, teve um motivo específico nesta quinta-feira (10): o estado de saúde de um dos advogados de defesa. Os dois, que são apontados como executor e mandante do crime, respectivamente, não sentaram no banco dos réus porque o advogado Ivan Jezler Costa Junior, que representa Edgar, não compareceu à sessão por estar com uma virose.

É o que conta uma fonte do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). “O advogado apresentou um atestado dizendo que está com virose. Se o juiz fizesse o júri, a defesa poderia suscitar nulidade, porque a Defensoria não iria assumir, e todo cidadão tem direito à defesa técnica”, explicou a fonte, que falou sob anonimato.

Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza 1 de 6

Com a mudança, Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva Santos serão julgados pelo Tribunal do Júri no dia 6 de outubro, no mesmo local e horário. A nova data foi definida pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, após a análise do pedido apresentado pelos advogados.

“A próxima data desse juiz seria 18 de setembro. Ele não quis marcar porque seria daqui a uma semana, e o advogado poderia alegar que ainda está doente. A data mais próxima depois de 18 de setembro para esse juiz é 6 de outubro”, completou a fonte. A informação sobre o estado de saúde do advogado foi confirmada pela reportagem na ata da 1ª sessão de julgamento.

A sessão desta quinta-feira seria a quinta tentativa de levar os dois acusados ao banco dos réus. O julgamento já havia sido marcado para 6 de agosto, mas acabou suspenso depois que um dos advogados dos réus deixou o processo. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a estrutura necessária para a realização da sessão estava preparada, mas o novo pedido foi apresentado pouco antes do horário previsto para o início.

Valdir tinha famosos como clientes 1 de 3

Profissional conhecido

Valdir Macário, conhecido como Valdir Cabeleireiro, foi assassinado em 12 de novembro de 2016, dentro do salão de beleza onde trabalhava, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O crime ocorreu há quase dez anos e, nesta etapa, Patric e Edgar são os dois réus que serão submetidos ao julgamento popular.

De acordo com a denúncia do MP-BA, Patric e outros dois homens teriam entrado no estabelecimento para executar Valdir, enquanto Edgar teria dado a ordem para o ataque e permanecido do lado de fora do salão para facilitar a fuga. A denúncia aponta que a vítima percebeu a movimentação e tentou se esconder no banheiro, mas acabou localizada e atingida pelos disparos.

Ainda segundo a acusação, o crime teria sido motivado por vingança. Edgar seria ligado ao tráfico de drogas e teria passado a acreditar que Valdir havia contribuído para a aproximação de seu irmão, Reginaldo, com a companheira dele. As circunstâncias e a responsabilidade dos acusados serão analisadas pelo Tribunal do Júri na sessão marcada para outubro.