Júri de acusados de matar cabeleireiro foi adiado pela quinta vez após advogado de defesa alegar virose

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Wendel de Novais
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:47
O quinto adiamento do Júri Popular de Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva Santos, acusados pela morte do cabeleireiro Valdir Macário, teve um motivo específico nesta quinta-feira (10): o estado de saúde de um dos advogados de defesa. Os dois, que são apontados como executor e mandante do crime, respectivamente, não sentaram no banco dos réus porque o advogado Ivan Jezler Costa Junior, que representa Edgar, não compareceu à sessão por estar com uma virose.
É o que conta uma fonte do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). “O advogado apresentou um atestado dizendo que está com virose. Se o juiz fizesse o júri, a defesa poderia suscitar nulidade, porque a Defensoria não iria assumir, e todo cidadão tem direito à defesa técnica”, explicou a fonte, que falou sob anonimato.
Valdir Macário foi morto no próprio salão de beleza
Com a mudança, Patric Ribeiro Tupinambá e Edgar da Silva Santos serão julgados pelo Tribunal do Júri no dia 6 de outubro, no mesmo local e horário. A nova data foi definida pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa, titular do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, após a análise do pedido apresentado pelos advogados.
“A próxima data desse juiz seria 18 de setembro. Ele não quis marcar porque seria daqui a uma semana, e o advogado poderia alegar que ainda está doente. A data mais próxima depois de 18 de setembro para esse juiz é 6 de outubro”, completou a fonte. A informação sobre o estado de saúde do advogado foi confirmada pela reportagem na ata da 1ª sessão de julgamento.
A sessão desta quinta-feira seria a quinta tentativa de levar os dois acusados ao banco dos réus. O julgamento já havia sido marcado para 6 de agosto, mas acabou suspenso depois que um dos advogados dos réus deixou o processo. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a estrutura necessária para a realização da sessão estava preparada, mas o novo pedido foi apresentado pouco antes do horário previsto para o início.
Valdir tinha famosos como clientes
Profissional conhecido
Valdir Macário, conhecido como Valdir Cabeleireiro, foi assassinado em 12 de novembro de 2016, dentro do salão de beleza onde trabalhava, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. O crime ocorreu há quase dez anos e, nesta etapa, Patric e Edgar são os dois réus que serão submetidos ao julgamento popular.
De acordo com a denúncia do MP-BA, Patric e outros dois homens teriam entrado no estabelecimento para executar Valdir, enquanto Edgar teria dado a ordem para o ataque e permanecido do lado de fora do salão para facilitar a fuga. A denúncia aponta que a vítima percebeu a movimentação e tentou se esconder no banheiro, mas acabou localizada e atingida pelos disparos.
Ainda segundo a acusação, o crime teria sido motivado por vingança. Edgar seria ligado ao tráfico de drogas e teria passado a acreditar que Valdir havia contribuído para a aproximação de seu irmão, Reginaldo, com a companheira dele. As circunstâncias e a responsabilidade dos acusados serão analisadas pelo Tribunal do Júri na sessão marcada para outubro.
Enterrro de Valdir reuniu multidão