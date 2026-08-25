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Júri de acusados pela morte de Valdir Cabeleireiro é adiado pela quinta vez em Salvador

Sessão que ocorreria nesta terça-feira (25) foi remarcada para 10 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12:34

Valdir Cabeleireiro
Valdir Cabeleireiro Crédito: Arquivo

O júri popular de dois acusados pela morte do cabeleireiro Valdir Macário, conhecido como Valdir Cabeleireiro, foi adiado pela quinta vez. A sessão estava prevista para esta terça-feira (25), em Salvador, mas acabou remarcada para 10 de setembro.

A nova mudança ocorreu porque a defesa de Edgar Santos da Silva, apontado como mandante do assassinato, precisará atuar em um julgamento de habeas corpus na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) também hoje.  

Como o outro processo envolve réus presos, o pedido foi acolhido diante da prioridade dada a esse tipo de julgamento. Edgar está atualmente em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, em razão de outro crime. A medida foi concedida devido a um histórico de doença cardiovascular.

Enterrro de Valdir reuniu multidão

Enterrro de Valdir reuniu multidão por Arquivo CORREIO
Enterrro de Valdir reuniu multidão por Arquivo CORREIO
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Outros adiamentos

As remarcações anteriores tiveram relação com a transferência de Patric Ribeiro Tupinambá, apontado como um dos executores do assassinato. Após o crime, ele fugiu e só foi localizado em 2024, quando acabou preso em flagrante por tráfico de drogas em Minas Gerais.

Patric permaneceu na Penitenciária de Ribeirão das Neves até ser transferido para a Bahia. De acordo com o juiz, a demora no recambiamento contribuiu para os adiamentos anteriores. Após a chegada dele ao estado, uma nova data para o julgamento foi marcada.

Assassinato ocorreu dentro de salão em Salvador

Valdir Macário foi morto em 12 de novembro de 2016, dentro do próprio estabelecimento, o Salão Valdir Cabeleireiro, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador.

Imagens das câmeras de segurança registraram a chegada de dois homens ao local enquanto Valdir atendia um cliente. Ao perceber a ação, o cabeleireiro correu para o banheiro em uma tentativa de se esconder.

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Enquanto Patric rendia funcionários e clientes, o outro suspeito perseguiu Valdir e efetuou cerca de 20 disparos de pistola calibre .40 contra a vítima.

Edgar Santos da Silva, conhecido como Chocolate, é acusado de ter permanecido dentro de um carro enquanto os executores entravam no salão.

A investigação apontou que o crime teria sido motivado pela suspeita de Edgar de que Valdir tentava aproximar seu irmão, Reginaldo, de uma mulher casada.

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