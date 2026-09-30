SALVADOR

Justiça concede liberdade para Rick Ralley após denúncia de violência doméstica

Artista passou por audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (30)

Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:19

Rick Ralley Crédito: Divulgação

A Justiça concedeu liberdade ao cantor de pagode baiano Paulo Henrique Araújo dos Santos, conhecido como Rick Ralley, após audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (30), em Salvador. O artista foi preso na segunda-feira (27), após uma denúncia de violência doméstica.

Segundo o advogado do cantor, Marcus Rodrigues, a Justiça também determinou medidas cautelares, como a proibição de se aproximar da vítima e o comparecimento periódico em juízo.

O cantor Rick Ralley 1 de 10

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após uma briga entre o cantor e a namorada, de 29 anos, dentro da residência. Durante o episódio, o homem teria agredido a companheira.

Nas redes sociais, Barbara Larissa se pronunciou sobre o caso e afirmou que está bem. Em um vídeo gravado na terça-feira (29), ela disse que pretende se manifestar oficialmente por escrito sobre o que aconteceu e as medidas que serão tomadas.

“Eu estou bem de saúde, bem de amor, que é o que importa. Eu vou me pronunciar oficialmente, de forma escrita, sobre o que houve, o que aconteceu e o que vai continuar sendo feito diante das consequências. Só passei para dar um 'oi' e falar que eu estou bem”, afirmou.

O advogado de Barbara, Maicon Expedito, também se manifestou sobre o caso. Em nota, afirmou que a mulher foi vítima de violência doméstica e pediu respeito ao período de recuperação.

“A Sra. Barbara foi vítima de violência doméstica, sofrendo graves violações à sua integridade física, psicológica e dignidade. Solicita-se a sensibilidade para que respeitem o período de recuperação da vítima”, declarou a defesa.