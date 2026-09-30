Justiça concede liberdade para Rick Ralley após denúncia de violência doméstica

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Esther Morais
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:19
A Justiça concedeu liberdade ao cantor de pagode baiano Paulo Henrique Araújo dos Santos, conhecido como Rick Ralley, após audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (30), em Salvador. O artista foi preso na segunda-feira (27), após uma denúncia de violência doméstica.
Segundo o advogado do cantor, Marcus Rodrigues, a Justiça também determinou medidas cautelares, como a proibição de se aproximar da vítima e o comparecimento periódico em juízo.
O cantor Rick Ralley
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após uma briga entre o cantor e a namorada, de 29 anos, dentro da residência. Durante o episódio, o homem teria agredido a companheira.
Nas redes sociais, Barbara Larissa se pronunciou sobre o caso e afirmou que está bem. Em um vídeo gravado na terça-feira (29), ela disse que pretende se manifestar oficialmente por escrito sobre o que aconteceu e as medidas que serão tomadas.
“Eu estou bem de saúde, bem de amor, que é o que importa. Eu vou me pronunciar oficialmente, de forma escrita, sobre o que houve, o que aconteceu e o que vai continuar sendo feito diante das consequências. Só passei para dar um 'oi' e falar que eu estou bem”, afirmou.
O advogado de Barbara, Maicon Expedito, também se manifestou sobre o caso. Em nota, afirmou que a mulher foi vítima de violência doméstica e pediu respeito ao período de recuperação.
“A Sra. Barbara foi vítima de violência doméstica, sofrendo graves violações à sua integridade física, psicológica e dignidade. Solicita-se a sensibilidade para que respeitem o período de recuperação da vítima”, declarou a defesa.
A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB) registrou o caso como lesão corporal e injúria.