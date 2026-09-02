DECISÃO

Justiça dá prazo para ferry-boat corrigir falhas contra incêndio sob pena de multa de R$ 10 mil por dia

Decisão determina criação de brigada, instalação de sensores, hidrantes e outros equipamentos no terminal de São Joaquim

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 15:52

Justiça dá prazo para ferry-boat corrigir falhas contra incêndio sob pena de multa de R$ 10 mil por dia Crédito: Nara Gentil/CORREIO

A Justiça determinou que a empresa responsável pelo sistema ferry-boat em Salvador adote uma série de medidas para prevenir e combater incêndios no terminal de São Joaquim. A decisão estabelece prazos de 30 a 120 dias para a correção das falhas e prevê multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. A liminar foi concedida em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra a Internacional Travessias Salvador S.A. e seus três sócios administradores. O processo tramita na 31ª Vara do Trabalho de Salvador.

A ação foi apresentada depois que um inquérito identificou problemas relacionados às normas de saúde e segurança do trabalho. Segundo o MPT, a empresa foi procurada para tentar solucionar as irregularidades por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas o acordo não avançou.

Movimentação em ferry-boats 1 de 8

Falhas foram encontradas no terminal

De acordo com o MPT e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, foram identificados riscos ambientais em diferentes áreas do terminal, com potencial de atingir trabalhadores, passageiros e pessoas que atuam no entorno.

Entre os problemas apontados estão:

ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

falta de um Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado;

problemas nas saídas de emergência;

sinalização e iluminação precárias;

ausência de brigada de incêndio;

falta de extintores e hidrantes adequados;

ausência de mangotinhos;

falta de sistema automático de detecção de fumaça;

inexistência de sistema de combate por espuma.



O risco é considerado ainda maior devido à existência de tanques para armazenamento de líquidos combustíveis no local.

Empresa terá prazos diferentes para cada medida

O juiz André Oliveira Neves, titular da 31ª Vara do Trabalho de Salvador, atendeu parcialmente aos pedidos apresentados pelo MPT e estabeleceu um cronograma para a adequação do terminal. Em 30 dias, a empresa deverá instalar sinalização de emergência e formar uma brigada de incêndio.

Em 60 dias, deverá entregar ao Corpo de Bombeiros o Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico, acompanhado do memorial descritivo e da planta baixa do sistema de resfriamento dos tanques de combustível, para análise. Já as medidas mais amplas de proteção terão prazo de 120 dias. Entre elas estão a adequação das saídas de emergência e a instalação de iluminação de emergência, extintores, hidrantes, sistemas de combate por espuma e sensores de fumaça.

Alertas sobre os riscos começaram em 2025

Segundo os documentos apresentados no processo, os problemas de segurança já haviam sido apontados desde setembro de 2025. O MPT afirma que a presença de líquidos combustíveis exige o cumprimento de requisitos específicos previstos na norma técnica NBR 17505-7, incluindo plantas detalhadas e sistemas de resfriamento e proteção. Diante da continuidade das irregularidades, o Ministério Público tentou resolver a situação administrativamente por meio de um TAC. Como a negociação não avançou, o órgão recorreu à Justiça.

Multa pode chegar a R$ 1 milhão

Caso alguma das determinações seja descumprida sem justificativa, será aplicada multa diária de R$ 10 mil por obrigação violada, inicialmente limitada a R$ 1 milhão. A responsabilidade pelo pagamento é solidária entre a empresa e os três sócios administradores: Luiz Carlos Cantanhede Fernandes, Cristiano Barroso Fernandes e Rodrigo Fernandes e Fernandes.