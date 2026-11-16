AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Justiça decide manter preso homem suspeito de sequestrar e estuprar jovem em shopping de Salvador

Segundo a investigação, o homem teria rendido a jovem no estacionamento de um shopping, levado a vítima para outro município e cometido violência sexual; ele seguirá preso por decisão da Justiça

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:32

Osmar é apontado como o sequestrador da jovem Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia decidiu manter preso Osmar Dias da Silva, suspeito de roubar e estuprar uma jovem após abordá-la no estacionamento do Salvador Shopping, por volta das 20h30 desse sábado (14). A decisão foi tomada nesta segunda-feira (16), durante uma audiência de custódia realizada pela 3ª Vara das Garantias da capital.

O juiz Marcelo de Almeida Costa transformou a prisão em flagrante em prisão preventiva. Na prática, isso significa que o investigado continuará preso enquanto o caso segue sendo apurado, sem previsão de soltura neste momento.

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A audiência foi realizada sem a participação de Osmar, que permanece custodiado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por uma cirurgia e recebia cuidados médicos. Por causa da internação, ele não pôde participar pessoalmente nem por videochamada. Mesmo assim, foi acompanhado pela Defensoria Pública durante a audiência.

Jovem foi rendida no estacionamento do shopping

De acordo com as informações reunidas no processo, o homem abordou a jovem no estacionamento de um centro comercial e impediu que ela fosse embora durante várias horas, usando ameaças. Depois, levou a vítima para outro município, onde houve relato de violência sexual. A ocorrência terminou com uma perseguição policial em alta velocidade, seguida de uma colisão. Segundo a decisão, também houve resistência à abordagem e disparos de arma de fogo.

Para analisar o caso, o juiz considerou depoimentos dos policiais envolvidos, registros da ocorrência, a apreensão de uma arma e munições e declarações do próprio investigado. Conforme o documento, ele admitiu parcialmente ter abordado a jovem, levado objetos dela e obrigado a vítima a fazer um saque em um caixa eletrônico. A jovem não conseguiu prestar depoimento porque estava em atendimento médico, em razão da gravidade das violências sofridas. Ela também precisou receber cuidados e medicamentos para prevenir possíveis infecções após a violência sexual.

Ao justificar a decisão, o juiz afirmou que a liberdade do investigado poderia representar risco à segurança pública. O magistrado também levou em conta informações sobre outros processos e condenações registrados em nome dele, inclusive por crimes patrimoniais.

A defesa pediu que Osmar respondesse ao processo em liberdade, com algumas restrições determinadas pela Justiça. Como alternativa, solicitou que ele cumprisse prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Os pedidos foram negados. Na avaliação do juiz, essas medidas não seriam suficientes diante da gravidade do caso e do risco de que o investigado voltasse a cometer crimes. A decisão também menciona a possibilidade de intimidação de testemunhas e vítimas e de fuga.

Justiça autoriza coleta de material genético

O juiz autorizou a coleta de material biológico de Osmar para a criação de um perfil genético, que poderá ser comparado com vestígios encontrados na vítima. A medida foi solicitada pela polícia e recebeu parecer favorável do Ministério Público. Por outro lado, o pedido para acessar dados de um celular foi negado. Segundo a decisão, nenhum aparelho havia sido apreendido no caso.