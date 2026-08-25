DECISÃO

Justiça decreta prisão preventiva para seis envolvidos em morte do torcedor do Bahia

Decisão foi tomada durante audiências de custódia realizadas nesta terça-feira (25)

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18:25

José Alexandre Souza Borges Crédito: Reprodução

A Justiça decretou a prisão preventiva de seis suspeitos de envolvimento na morte de José Alexandre Souza Borges, com parecer favorável do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A decisão foi tomada durante audiências de custódia realizadas nesta terça-feira (25). Um sétimo investigado, preso em outra ocorrência relacionada à violência entre torcidas organizadas antes do Ba-Vi, também teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

O crime ocorreu no último domingo (23), dia do clássico entre Bahia e Vitória, na Avenida 29 de Março, na região de Cajazeiras VIII, em Salvador. José Alexandre foi morto a facadas e outras pessoas ficaram feridas durante o ataque.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, os suspeitos integravam uma ação coletiva formada por dezenas de membros da Torcida Uniformizada Imbatíveis (TUI). O grupo teria utilizado veículos para interceptar torcedores rivais, provocando a colisão de motocicletas e cercando as vítimas com facas, barras de ferro, pedaços de madeira, socos-ingleses, pedras e artefatos explosivos improvisados.

José Alexandre Souza Borges era conhecido como Nakombi 1 de 6

Um dos investigados foi reconhecido por vítimas como participante direto das agressões e apontado como um dos ocupantes do veículo utilizado na ação. Com ele, foram encontradas roupas com vestígios de sangue e um soco-inglês.

Outros três suspeitos foram localizados entre 15 e 30 minutos após o crime, a cerca de 300 metros do local do ataque, na companhia de integrantes da torcida organizada. Segundo a investigação, eles apresentavam manchas de sangue nas roupas, nos calçados ou no próprio corpo.

Conforme a decisão judicial, os elementos reunidos até o momento indicam uma ação planejada, executada por um grande grupo de pessoas e marcada pelo uso de diversos instrumentos ofensivos.

Em outra audiência relacionada aos episódios de violência registrados antes da partida, a Justiça também converteu em preventiva a prisão em flagrante de um sétimo suspeito.

Ele foi detido na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro do Lobato, dentro de um veículo ocupado por integrantes da TUI. No automóvel, foram apreendidos um artefato explosivo artesanal, rojões, socos-ingleses, canivetes, barras de ferro, tinta spray, cordas, faixas e outros materiais associados à torcida organizada.