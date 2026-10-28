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Justiça garante indenização a herdeiras de vítima de acidente em Salvador

Acordo foi homologado durante mutirão do DPVAT no Fórum Ruy Barbosa; seguradora tem 15 dias úteis para depositar o valor em juízo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:22

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Justiça garante indenização a herdeiras de vítima de acidente em Salvador Crédito: Imagem gerada pela IA

Duas herdeiras de um homem que sofreu um acidente de trânsito em 2013 tiveram garantida uma indenização de R$ 19.276,56 após um acordo homologado pela Justiça em Salvador. Uma das beneficiárias é menor de 18 anos. A decisão foi proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da capital durante o Mutirão de Audiências DPVAT, realizado no Fórum Ruy Barbosa até esta quarta-feira (28).

O acidente aconteceu em 10 de maio de 2013 e provocou uma fratura no tornozelo esquerdo da vítima. O homem morreu em 2018, enquanto o processo ainda estava em tramitação. De acordo com os autos, um laudo pericial confirmou a invalidez permanente decorrente do acidente. Como não houve pagamento administrativo prévio da indenização, as partes chegaram a um acordo, que foi posteriormente homologado pela Justiça.

Com a homologação, a seguradora deverá depositar os R$ 19.276,56 em juízo no prazo de 15 dias úteis. A decisão encerra o processo com resolução do mérito, conforme solicitado pelas partes e seus respectivos advogados. Iniciado em 19 de outubro, o Mutirão de Audiências DPVAT integra as iniciativas do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) para acelerar a tramitação de processos e ampliar a efetividade da prestação jurisdicional.

Além das audiências de conciliação, a ação inclui a realização de perícias. A medida permite que processos sejam analisados e julgados no mesmo dia, quando há condições para isso. O mutirão reúne casos relacionados a pedidos de indenização do seguro DPVAT, destinado à cobertura de danos pessoais decorrentes de acidentes de trânsito. A via judicial pode ser procurada, entre outras situações, quando o pagamento é negado administrativamente ou quando o beneficiário discorda do valor oferecido. A iniciativa busca facilitar a resolução dessas demandas e permitir que os beneficiários tenham uma resposta judicial para os pedidos de indenização.

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