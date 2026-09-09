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Justiça mantém prisão de suspeito de matar filha de PMs em Salvador

Ricardo Neri Melo Junior passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:29

Ricardo Neri Melo Júnior se entregou um dia após o crime
Ricardo Neri Melo Júnior se entregou um dia após o crime Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia manteve a prisão de Ricardo Neri Melo Junior, suspeito de matar Brenda Nicole Alves Brandão, filha de dois policiais militares, em Salvador. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (9).

Ricardo, de 24 anos, se apresentou no Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) na segunda-feira (7), acompanhado de uma advogada, e foi preso.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (6), quando Brenda, de 21 anos, voltava de uma festa com o namorado. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como latrocínio, crime caracterizado por roubo seguido de morte.

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da jovem

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
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Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais

Um celular foi apreendido com Ricardo após ele se apresentar às autoridades. A polícia também localizou, no bairro de Sussuarana Nova, a motocicleta apontada como o veículo utilizado na ação criminosa.

Antes da prisão de Ricardo, outro homem chegou a ser conduzido pela polícia após uma motocicleta com características semelhantes às do veículo usado no crime ser identificada. Ele prestou depoimento e, conforme a investigação, foi liberado depois que os agentes constataram que não tinha relação com a morte de Brenda.

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Filha de dois policiais militares, Brenda estava na garupa da motocicleta conduzida pelo namorado quando o casal foi abordado por outro motociclista na Avenida Jorge Amado, no Imbuí. Conforme informações divulgadas pela TV Bahia, o assaltante exigiu que a jovem entregasse o celular.

Após Brenda se recusar a entregar o aparelho, o suspeito atirou no rosto dela e fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte da jovem foi constatada ainda no local.

Tags:

Salvador Imbuí

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