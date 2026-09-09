CASO BRENDA NICOLE

Justiça mantém prisão de suspeito de matar filha de PMs em Salvador

Ricardo Neri Melo Junior passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (9)

Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:29

Ricardo Neri Melo Júnior se entregou um dia após o crime Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia manteve a prisão de Ricardo Neri Melo Junior, suspeito de matar Brenda Nicole Alves Brandão, filha de dois policiais militares, em Salvador. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (9).

Ricardo, de 24 anos, se apresentou no Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) na segunda-feira (7), acompanhado de uma advogada, e foi preso.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (6), quando Brenda, de 21 anos, voltava de uma festa com o namorado. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como latrocínio, crime caracterizado por roubo seguido de morte.

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da jovem 1 de 18

Um celular foi apreendido com Ricardo após ele se apresentar às autoridades. A polícia também localizou, no bairro de Sussuarana Nova, a motocicleta apontada como o veículo utilizado na ação criminosa.

Antes da prisão de Ricardo, outro homem chegou a ser conduzido pela polícia após uma motocicleta com características semelhantes às do veículo usado no crime ser identificada. Ele prestou depoimento e, conforme a investigação, foi liberado depois que os agentes constataram que não tinha relação com a morte de Brenda.

Filha de dois policiais militares, Brenda estava na garupa da motocicleta conduzida pelo namorado quando o casal foi abordado por outro motociclista na Avenida Jorge Amado, no Imbuí. Conforme informações divulgadas pela TV Bahia, o assaltante exigiu que a jovem entregasse o celular.