Justiça torna réu PM que baleou entregador durante briga de trânsito em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:19
A Justiça da Bahia recebeu a denúncia do Ministério Público do Estado (MP-BA) e tornou réu o policial militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim, acusado de balear um entregador durante uma discussão de trânsito em Salvador. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) nesta quarta-feira (14).
Na decisão, a Justiça determinou a citação do acusado, que está preso desde setembro, para apresentar resposta à acusação no prazo de dez dias. Ele poderá ser assistido pela Defensoria Pública ou por advogado constituído. O despacho também prevê que a defesa apresente argumentos, documentos, justificativas e indique as provas e testemunhas que pretende utilizar no processo.
PM atirou em entregador após briga em Salvador
Já a vítima, identificada como Cirilo Marques, de 27 anos, foi atingida na perna passou por três cirurgias. Atualmente, ele segue em tratamento em casa.
O soldado da Polícia Militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim foi preso no dia 2 de setembro, suspeito de atirar contra um entregador por aplicativo durante uma discussão de trânsito na Avenida São Rafael, em Salvador. O caso aconteceu em 24 de agosto.
A vítima, de 27 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo familiares, o jovem é o principal responsável pelo sustento da família e trabalhava com entregas por aplicativo enquanto buscava uma oportunidade de emprego fixo.
Em entrevista à TV Bahia, a mãe do entregador pediu justiça e contou que o filho havia se casado oito meses antes e estava construindo a própria casa. O caso foi investigado pela 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima).