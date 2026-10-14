CRIME

Justiça torna réu PM que baleou entregador durante briga de trânsito em Salvador

Acusado está preso desde setembro

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:19

PM foi preso após atirar em entregador Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia recebeu a denúncia do Ministério Público do Estado (MP-BA) e tornou réu o policial militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim, acusado de balear um entregador durante uma discussão de trânsito em Salvador. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) nesta quarta-feira (14).

Na decisão, a Justiça determinou a citação do acusado, que está preso desde setembro, para apresentar resposta à acusação no prazo de dez dias. Ele poderá ser assistido pela Defensoria Pública ou por advogado constituído. O despacho também prevê que a defesa apresente argumentos, documentos, justificativas e indique as provas e testemunhas que pretende utilizar no processo.

PM atirou em entregador após briga em Salvador 1 de 5

Já a vítima, identificada como Cirilo Marques, de 27 anos, foi atingida na perna passou por três cirurgias. Atualmente, ele segue em tratamento em casa.

Relembre o caso

O soldado da Polícia Militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim foi preso no dia 2 de setembro, suspeito de atirar contra um entregador por aplicativo durante uma discussão de trânsito na Avenida São Rafael, em Salvador. O caso aconteceu em 24 de agosto.

A vítima, de 27 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo familiares, o jovem é o principal responsável pelo sustento da família e trabalhava com entregas por aplicativo enquanto buscava uma oportunidade de emprego fixo.