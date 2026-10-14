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Justiça torna réu PM que baleou entregador durante briga de trânsito em Salvador

Acusado está preso desde setembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:19

PM foi preso após atirar em entregador
PM foi preso após atirar em entregador Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia recebeu a denúncia do Ministério Público do Estado (MP-BA) e tornou réu o policial militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim, acusado de balear um entregador durante uma discussão de trânsito em Salvador. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) nesta quarta-feira (14).

Na decisão, a Justiça determinou a citação do acusado, que está preso desde setembro, para apresentar resposta à acusação no prazo de dez dias. Ele poderá ser assistido pela Defensoria Pública ou por advogado constituído. O despacho também prevê que a defesa apresente argumentos, documentos, justificativas e indique as provas e testemunhas que pretende utilizar no processo.

PM atirou em entregador após briga em Salvador

Justiça torna réu PM que baleou entregador durante briga de trânsito em Salvador por Reprodução
Justiça torna réu PM que baleou entregador durante briga de trânsito em Salvador por Reprodução
Justiça torna réu PM que baleou entregador durante briga de trânsito em Salvador por Reprodução
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Justiça torna réu PM que baleou entregador durante briga de trânsito em Salvador por Reprodução

Já a vítima, identificada como Cirilo Marques, de 27 anos, foi atingida na perna passou por três cirurgias. Atualmente, ele segue em tratamento em casa.

Relembre o caso

O soldado da Polícia Militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim foi preso no dia 2 de setembro, suspeito de atirar contra um entregador por aplicativo durante uma discussão de trânsito na Avenida São Rafael, em Salvador. O caso aconteceu em 24 de agosto. 

A vítima, de 27 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo familiares, o jovem é o principal responsável pelo sustento da família e trabalhava com entregas por aplicativo enquanto buscava uma oportunidade de emprego fixo.

Em entrevista à TV Bahia, a mãe do entregador pediu justiça e contou que o filho havia se casado oito meses antes e estava construindo a própria casa. O caso foi investigado pela 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima).

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