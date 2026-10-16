'Keu da Santa Mônica': quem é o líder do CV morto que comandava o tráfico em bairros de Salvador de outro estado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14:00
Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em Salvador, Cleidson Gonçalves Nepomuceno, é o traficante que morreu após um confronto com policiais na quinta-feira (15), em Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas. Segundo uma fonte policial ouvida pela reportagem sob anonimato, ele controlava o tráfico de drogas em diferentes bairros da mesma região da cidade.
“O nome dele é Cleidson Gonçalves Nepomuceno, vulgo ‘Keu’. Liderança criminosa do Comando Vermelho que criou e lidera a “Tropa do Tampão”. Controlava os bairros da Liberdade, Santa Mônica e IAPI”, explica a fonte policial consultada pela reportagem sob anonimato.
Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas
Keu foi localizado durante a Operação Última Barra, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA). A localização do investigado em território alagoano foi resultado de dez meses de apuração. Conforme a polícia, mesmo fora da Bahia, ele continuava dando ordens e coordenando atividades criminosas em Salvador.
De acordo com as informações policiais, equipes da FICCO/BA e do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Alagoas (Bope/PMAL) foram cumprir um mandado de prisão quando o suspeito teria atirado contra os agentes. Ele foi baleado, socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.
O investigado era procurado por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa. A FICCO também iniciou uma investigação por lavagem de dinheiro para identificar e sequestrar bens e bloquear recursos financeiros que, segundo as apurações, teriam origem no tráfico e em outras atividades ilícitas do grupo.
Operação policial matou suspeito de comandar ataques
Além do mandado de prisão, a operação cumpriu duas ordens de busca e apreensão. Os policiais apreenderam veículos, celulares e uma pistola calibre 9 mm. Os procedimentos referentes à ocorrência foram formalizados em Maceió.
A ação contou ainda com a participação do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil da Bahia (Denarc), da Diretoria de Inteligência da PM de Alagoas, da FICCO/AL e da Companhia Independente de Policiamento Especializado da Polícia Militar da Bahia.