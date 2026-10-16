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'Keu da Santa Mônica': quem é o líder do CV morto que comandava o tráfico em bairros de Salvador de outro estado

Líder da Tropa do Tampão, Cleidson Gonçalves Nepomuceno continuava coordenando atividades criminosas em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14:00

Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas
Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas Crédito: Reprodução

Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em Salvador, Cleidson Gonçalves Nepomuceno, é o traficante que morreu após um confronto com policiais na quinta-feira (15), em Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas. Segundo uma fonte policial ouvida pela reportagem sob anonimato, ele controlava o tráfico de drogas em diferentes bairros da mesma região da cidade.

“O nome dele é Cleidson Gonçalves Nepomuceno, vulgo ‘Keu’. Liderança criminosa do Comando Vermelho que criou e lidera a “Tropa do Tampão”. Controlava os bairros da Liberdade, Santa Mônica e IAPI”, explica a fonte policial consultada pela reportagem sob anonimato.

Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas

Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas por Reprodução
Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas por Reprodução
Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas por Reprodução
Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas por Reprodução
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Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas por Reprodução

Keu foi localizado durante a Operação Última Barra, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA). A localização do investigado em território alagoano foi resultado de dez meses de apuração. Conforme a polícia, mesmo fora da Bahia, ele continuava dando ordens e coordenando atividades criminosas em Salvador.

De acordo com as informações policiais, equipes da FICCO/BA e do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Alagoas (Bope/PMAL) foram cumprir um mandado de prisão quando o suspeito teria atirado contra os agentes. Ele foi baleado, socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.

O investigado era procurado por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa. A FICCO também iniciou uma investigação por lavagem de dinheiro para identificar e sequestrar bens e bloquear recursos financeiros que, segundo as apurações, teriam origem no tráfico e em outras atividades ilícitas do grupo.

Operação policial matou suspeito de comandar ataques

Homem apontado como líder de grupo criminoso com atuação em Salvador morreu durante operação em Alagoas por Divulgação/Polícia Federal
Segundo a polícia, o suspeito continuava coordenando crimes em Salvador mesmo vivendo em outro estado por Divulgação/Polícia Federal
Investigado foi localizado em Barra de São Miguel após dez meses de apuração por Divulgação/Polícia Federal
Policiais apreenderam veículos, celulares e uma pistola calibre 9 mm durante a ação por Divulgação/Polícia Federal
Operação Última Barra mobilizou forças de segurança da Bahia e de Alagoas por Divulgação/Polícia Federal
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Homem apontado como líder de grupo criminoso com atuação em Salvador morreu durante operação em Alagoas por Divulgação/Polícia Federal

Além do mandado de prisão, a operação cumpriu duas ordens de busca e apreensão. Os policiais apreenderam veículos, celulares e uma pistola calibre 9 mm. Os procedimentos referentes à ocorrência foram formalizados em Maceió.

A ação contou ainda com a participação do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil da Bahia (Denarc), da Diretoria de Inteligência da PM de Alagoas, da FICCO/AL e da Companhia Independente de Policiamento Especializado da Polícia Militar da Bahia.

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Imagem - Líder de facção que comandava crimes em Salvador direto de outro estado é morto pela polícia durante operação

Líder de facção que comandava crimes em Salvador direto de outro estado é morto pela polícia durante operação

Tags:

keu da Santa Mônica Morto em Alagoas Líder do Comando Vermelho

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