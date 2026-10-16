CRIME

'Keu da Santa Mônica': quem é o líder do CV morto que comandava o tráfico em bairros de Salvador de outro estado

Líder da Tropa do Tampão, Cleidson Gonçalves Nepomuceno continuava coordenando atividades criminosas em Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14:00

Keu comandava o CV em bairros de Salvador enquanto morava em Alagoas Crédito: Reprodução

Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) em Salvador, Cleidson Gonçalves Nepomuceno, é o traficante que morreu após um confronto com policiais na quinta-feira (15), em Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas. Segundo uma fonte policial ouvida pela reportagem sob anonimato, ele controlava o tráfico de drogas em diferentes bairros da mesma região da cidade.

“O nome dele é Cleidson Gonçalves Nepomuceno, vulgo ‘Keu’. Liderança criminosa do Comando Vermelho que criou e lidera a “Tropa do Tampão”. Controlava os bairros da Liberdade, Santa Mônica e IAPI”, explica a fonte policial consultada pela reportagem sob anonimato.

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Keu foi localizado durante a Operação Última Barra, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA). A localização do investigado em território alagoano foi resultado de dez meses de apuração. Conforme a polícia, mesmo fora da Bahia, ele continuava dando ordens e coordenando atividades criminosas em Salvador.

De acordo com as informações policiais, equipes da FICCO/BA e do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Alagoas (Bope/PMAL) foram cumprir um mandado de prisão quando o suspeito teria atirado contra os agentes. Ele foi baleado, socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu.

O investigado era procurado por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa. A FICCO também iniciou uma investigação por lavagem de dinheiro para identificar e sequestrar bens e bloquear recursos financeiros que, segundo as apurações, teriam origem no tráfico e em outras atividades ilícitas do grupo.

Operação policial matou suspeito de comandar ataques 1 de 5

Além do mandado de prisão, a operação cumpriu duas ordens de busca e apreensão. Os policiais apreenderam veículos, celulares e uma pistola calibre 9 mm. Os procedimentos referentes à ocorrência foram formalizados em Maceió.