Ladeira da Montanha é liberada um mês após interdição

Quase um mês após o escorregamento de terra que interditou a Ladeira da Montanha, uma das principais ligações entre as cidades Baixa e Alta de Salvador, um trecho da via foi liberada na tarde deste domingo (4). A Defesa Civil (Codesal), em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), realizaram a limpeza da encosta, retiraram pedras instáveis e instalaram uma lona de proteção no local.