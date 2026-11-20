CIDADE BAIXA

Largo da Madragoa ganha quiosques, parque infantil e palco para eventos; veja como ficou após requalificação

Prefeitura investiu cerca de R$ 4,6 milhões na recuperação do espaço tradicional da Ribeira, que também recebeu nova iluminação, sanitários e estrutura para o comércio informal

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11:56

Largo da Madragoa ganha quiosques, parque infantil e palco para eventos; veja como ficou após requalificação Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

O Largo da Madragoa, na Ribeira, em Salvador, foi entregue nesta sexta-feira (20) após passar por uma obra de requalificação que recebeu investimento de aproximadamente R$ 4,6 milhões. O espaço, um dos pontos tradicionais da Cidade Baixa, ganhou quiosques, parque infantil, palco para eventos, bancos, mesas de jogos e nova iluminação.

A requalificação incluiu a implantação de 4.095 metros quadrados de piso intertravado nas vias do entorno, 1.009 metros de meios-fios em granito, 775 metros de sarjetas de concreto e 1.488 metros quadrados de passeios em concreto lavado. O paisagismo recebeu plantio de grama em uma área de 665 metros quadrados, além de palmeiras, arbustos e plantas ornamentais. A estrutura também ganhou três quiosques, dois sanitários, bancos, mesas para jogos, palco para eventos e parque infantil com piso emborrachado.

Veja como ficou o Largo da Madragoa após requalificação 1 de 9

A obra contemplou ainda a implantação de 603 metros de rede de drenagem e a renovação da iluminação pública. Foram instaladas 16 luminárias LED viárias, sete luminárias LED decorativas e 15 postes, além de intervenções na infraestrutura elétrica. O investimento específico na iluminação foi de R$ 150 mil.

A inauguração contou com a presença do prefeito Bruno Reis, secretários e outras autoridades municipais. Segundo a Prefeitura, a intervenção também buscou organizar o comércio informal que funciona no local, com a implantação de quiosques e a manutenção dos permissionários que já trabalhavam no largo.

Durante a entrega, Bruno Reis destacou que a comunidade participou da escolha dos equipamentos instalados. O prefeito também citou a requalificação do Largo do Papagaio como parte das intervenções realizadas pela gestão municipal na região.

“Essa é uma das praças mais tradicionais da nossa cidade. Nesta região da Cidade Baixa, já tínhamos feito também a requalificação do Largo do Papagaio. Investimos aqui mais de 4 milhões e meio de reais. Organizamos o comércio informal, em especial os food trucks que trabalham aqui. Implantamos quiosques, parque infantil. A comunidade escolheu quais equipamentos nós deveríamos implantar. Sem sombra de dúvidas, virou mais um ponto de lazer para a comunidade”, afirmou.

Comerciantes retornam ao largo após obras

Durante a execução dos serviços, os ambulantes que trabalhavam no espaço foram transferidos para o fim de linha da Ribeira. De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Décio Martins, a mudança ocorreu de forma consensual e os permissionários poderão retornar ao largo após a conclusão da obra.

Martins informou, porém, que não serão credenciados novos food trucks para o local. Permanecerão apenas os comerciantes que já atuavam na área antes da intervenção.

O secretário municipal de Infraestrutura, Julio Santos, afirmou que a recuperação de espaços públicos também contribui para a segurança e para a atividade econômica. Ele destacou que a Prefeitura buscou manter os trabalhadores no local, mesmo durante o período das obras.

Moradores destacam melhorias na segurança e no lazer

Morador da região, o leiturista Fred Correia, de 40 anos, levou o filho Ian, de cinco anos, para conhecer o espaço na manhã da inauguração. Ele afirmou que o largo estava abandonado e que a falta de segurança causava preocupação até mesmo nos deslocamentos para pegar ônibus.