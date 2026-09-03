AVIAÇÃO

Latam escolhe Salvador para sua única base de manutenção de aviões no Nordeste; entenda o impacto

Estrutura começou a operar em junho e já contratou cerca de 50 profissionais; anúncio ocorre junto à expansão da companhia na Bahia e à nova rota direta para Santiago

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 17:12

Desde 2021, a LATAM ampliou em 33% o número de mecânicos no Brasil Crédito: Divulgação

A Latam Airlines Brasil anunciou a implantação, em Salvador, da sua nova base de manutenção aeronáutica no Brasil — a única da companhia no Nordeste. A estrutura é dedicada à manutenção programada de aeronaves e começou a operar em junho de 2026, ampliando a capacidade técnica da empresa na região.

Para a etapa inicial, foram contratados cerca de 50 profissionais, entre técnicos experientes, alunos locais e equipe de suporte. A expectativa é aproximar a estrutura de manutenção da operação da companhia no Nordeste e contribuir para a formação de mão de obra especializada. O anúncio foi feito em Salvador durante um encontro com autoridades estaduais e ocorre em meio à expansão da operação da companhia na Bahia.

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Base terá cerca de 50 profissionais

A nova unidade será voltada à manutenção programada, atividade que envolve intervenções planejadas nas aeronaves para garantir segurança, confiabilidade e disponibilidade da frota. Segundo a Latam, a estrutura também poderá abrir espaço para parcerias com instituições de ensino e tecnologia, com foco na formação de profissionais e no desenvolvimento da cadeia aeronáutica local.

“A Bahia tem um papel cada vez mais relevante para a Latam, tanto pela conectividade que construímos no estado quanto pela nossa operação. A implantação da nossa única base de manutenção no Nordeste brasileiro é mais um passo desse crescimento”, afirmou Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da Latam Brasil.

Salvador terá voo direto para Santiago

A chegada da base ocorre enquanto a companhia amplia a conectividade internacional a partir da Bahia. A Latam anunciou uma nova rota direta entre Salvador e Santiago, no Chile, com início previsto para 3 de janeiro de 2027. A ligação deverá reduzir em cerca de três horas o tempo de viagem entre as duas cidades em comparação com as opções atuais que exigem conexão. Inicialmente, serão três voos semanais durante a alta temporada de verão, operados por aeronaves da família Airbus A320. A partir de março, a rota passará a ter uma frequência semanal.

Latam amplia estrutura de manutenção no país

A base de Salvador faz parte de um movimento maior de expansão da estrutura de manutenção da companhia no Brasil. Curitiba, Brasília e São Paulo/Guarulhos serão responsáveis pela manutenção programada da nova frota de Embraer E195-E2 da Latam, com as três unidades preparadas a partir de outubro.

Juntas, essas bases terão capacidade para realizar até 49 atendimentos programados por semana e contarão com 127 mecânicos diretamente envolvidos com o novo modelo. Curitiba será o principal hub dessa operação, enquanto Guarulhos e Brasília complementarão a rede de suporte à nova frota.

Mais de 400 voos semanais na Bahia

A Latam atualmente opera mais de 400 voos semanais, considerando chegadas e partidas, nos aeroportos de Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista. A expansão ocorre em um dos maiores momentos de crescimento da companhia no Brasil. Desde 2019, a empresa aumentou sua presença de 44 para 63 aeroportos no país.