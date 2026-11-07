VIOLÊNCIA NA CADEIA

Laudos apontaram lesões em 247 presos após revista na Cadeia Pública de Salvador

Exames foram realizados em 262 internos após operação em junho de 2010; sentença aponta que 242 apresentavam ferimentos compatíveis com ação contundente

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 19:47

Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador Crédito: Marina Silva

Laudos médicos identificaram lesões em 247 dos 262 presos examinados após uma revista realizada na Cadeia Pública de Salvador, no bairro de Mata Escura, em junho de 2010. Os registros periciais foram considerados pela Justiça na análise do caso que terminou com a condenação de 31 agentes penitenciários e gestores pelo crime de tortura.

De acordo com a sentença da 14ª Vara Criminal de Salvador, assinada pelo juiz Bernardo Mario Dantas Lubambo em 24 de outubro de 2026, 242 dos internos examinados apresentavam lesões atribuídas à ação contundente. O levantamento também registrou cinco casos de ferimentos leves por outras causas e 15 pessoas sem lesões identificadas. Os exames foram realizados depois da operação de 23 de junho de 2010.

Complexo da Mata Escura é alvo de denúncias 1 de 5

Ferimentos foram considerados na análise da Justiça

A sentença lista diferentes tipos de lesões descritas nos documentos médicos, como escoriações, equimoses, edemas e ferimentos. Os registros foram analisados em conjunto com os depoimentos dos presos e os demais elementos reunidos durante a investigação e a instrução criminal.

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De acordo com a sentença, os internos foram retirados das celas sem roupas, com as mãos para trás e a cabeça baixa, e conduzidos até o pátio da unidade. No trajeto, teriam sido submetidos a agressões físicas e verbais. Os relatos descrevem um chamado “corredor polonês”, com agentes posicionados ao longo da passagem para golpear os presos. As agressões incluíam socos, chutes, tapas e golpes com objetos contundentes, como tonfas, cassetetes e barras de madeira. Também foram relatadas humilhações e ofensas.

A defesa dos acusados sustentou, entre outros argumentos, que a operação tinha como objetivo realizar uma revista na unidade e que não houve excesso no uso da força. Algumas versões também atribuíram os ferimentos a quedas em um corredor molhado. O juiz rejeitou essas justificativas ao avaliar o conjunto das provas.

31 agentes e gestores foram condenados

Ao todo, 31 dos 35 réus foram condenados por tortura. Vinte e cinco receberam pena de 11 anos e oito meses de prisão, enquanto seis foram sentenciados a 13 anos, sete meses e dez dias. Todos receberam penas em regime inicial fechado. Outros três acusados foram absolvidos por insuficiência de provas. Em relação a um quarto réu, a Justiça declarou extinta a punibilidade em razão de sua morte.

A sentença também determinou a perda dos cargos públicos dos condenados e estabeleceu indenização mínima de R$ 5 mil para cada vítima incluída na denúncia, com divisão proporcional entre os responsáveis.

Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informou, por meio de nota, que os fatos mencionados na decisão judicial ocorreram em 2010, há mais de 16 anos, muito antes da atual gestão. "A Secretaria respeita a decisão da Justiça e reafirma que não compactua com qualquer prática de violência ilegal ou violação dos direitos humanos", diz, trecho do comunicado.

Veja quem são os condenados e as respectivas penas:

Condenados a 11 anos e 8 meses de prisão:

Alexandre Menezes da Silva

Cândido Rosa Neto

Carlos André de Jesus Pereira

Denilson Jesus de Medeiros

Edmundo dos Santos

Elias Fernandes de Jesus

Fábio da Silva dos Santos

Géssio Gonçalves Alves Costa

Gildásio Moura Pereira

Humberto Rosa Moreira

Itael Alves Santos

Ivonildo da Silva Oliveira

Jessé Batista dos Santos

João Gomes de Brito

Jorge José dos Santos

José Oliveira Soares

José Roberto Costa Santos

Josimar Franco Barbosa Lima

Marcos Geraldo Barbosa dos Santos

Paulo Cesar Galderisi Santana

Pedro Suarez Calasans

Roberto Lyra Machado

Sandoval Barbosa dos Santos

Valdelio Nascimento França

Wellington Sento Sé Improta

Condenados a 13 anos, 7 meses e 10 dias de prisão:

Gilberto José Santos

Jessé Alves Gomes

Luiz Carlos Souza Sacramento

Clésio Rômulo Atanásio Sobrinho

Crispim Borges

Everaldo Jesus de Carvalho

Absolvidos:

Edna de Aquino Brito

Cláudio José Silva Cavalcanti

Alexssandro Andrade Mainart