OPORTUNIDADE

Leilão da Transalvador tem carros conservados de R$ 3,3 mil e motos de R$ 800

Certame acontece na próxima segunda-feira (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de junho de 2026 às 22:40

Veja algumas opções do leilão Crédito: Reprodução

Na próxima segunda-feira (15), a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realiza um Leilão Público Online dos veículos apreendidos, removidos e custodiados, que não foram recuperados por seus proprietários. O leilão será realizado às 11h, exclusivamente pelo site (acesse aqui).

Entre os destaques estão MMC Pajero TR4 2005/2006 e um Renault Sandero 2011/2011. Entre os veículos conservados, há opções de carros a partir de R$ 3,3 mil e de motos a partir de R$ 800.

Veja algumas opções do leilão da Transalvador 1 de 12

Serão ofertados automóveis, motocicletas e sucatas servíveis e inservíveis, vendidos no estado de conservação em que se encontram. Ao todo, estarão disponíveis 125 lotes de sucatas, sendo 41 lotes de sucatas inservíveis, destinados exclusivamente a empresas dos ramos de siderurgia e fundição devidamente credenciadas, e 84 lotes de veículos e sucatas aproveitáveis.

No caso das sucatas, apenas podem participar pessoas jurídicas que atuem regularmente nos segmentos de siderurgia e fundição, devidamente credenciadas junto ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal onde exercem suas atividades, conforme a legislação vigente.

Pagamento

O pagamento dos lotes arrematados poderá ser realizado por boleto bancário, transferência via TED, PIX ou outro meio a ser informado pela leiloeira no momento da arrematação. Os bens serão vendidos ao participante que apresentar o maior lance, tendo como valor inicial a avaliação estabelecida para cada lote.

Visitas

Os interessados poderão realizar a visitação dos lotes nesta terça (9), quarta (10), quinta (11) e sexta-feira (12), das 9h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da Transalvador, localizado na Avenida Orlando Gomes, s/n, Gleba B, Piatã, Salvador/BA.