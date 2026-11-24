VISITAÇÃO ABERTA

Leilão da Transalvador terá carros e motos a partir de R$ 100; veja como participar

Certame será realizado pela internet em 17 de dezembro e reúne motos, carros, caminhões e ônibus classificados como sucata

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14:08

Transalvador fará leilão (Imagem ilustrativa) Crédito: Reprodução

A Transalvador vai fazer um leilão online de 102 veículos no dia 17 de dezembro. O edital prevê a venda de motocicletas, carros, caminhonetes, vans e veículos pesados, como caminhões e ônibus - todos classificados como sucata inservível. Os lances poderão ser feitos a partir das 11h, no site da leiloeira oficial.

De acordo com o edital, os veículos foram removidos para o pátio credenciado da Transalvador, mas não foram retirados pelos donos dentro dos prazos previstos na legislação. Os bens não têm possibilidade de recuperação ou regularização junto ao órgão estadual de trânsito e serão destinados exclusivamente à reciclagem.

Entre os veículos disponíveis, há 31 motocicletas e similares, 69 veículos de passeio, camionetas, caminhonetes e vans, além de dois veículos pesados. A estimativa é que o material reúna aproximadamente 75,2 toneladas de material ferroso.

Os lances iniciais variam conforme o tipo de veículo. Motocicletas têm valores mínimos de R$ 100, enquanto os carros e utilitários partem de R$ 900. Já os veículos pesados têm lance mínimo de R$ 5 mil. O valor de referência estabelecido no edital é de R$ 1 por quilo de material ferroso.

Os interessados poderão conferir os lotes presencialmente entre os dias 8 e 11 de dezembro, das 8h às 12h e das 14h às 16h. A visitação será realizada no pátio localizado na Rua dos Franciscanos, nº 55, no bairro de Dom Avelar, em Salvador.

Durante a visita, será permitida apenas a avaliação visual dos veículos, sem manuseio, experimentação ou retirada de peças. As fotografias e descrições dos lotes também estarão disponíveis no site da leiloeira, mas o edital ressalta que as imagens são meramente ilustrativas e não substituem a inspeção presencial.

Quem pode participar

O leilão é destinado a pessoas jurídicas que atuem regularmente nos ramos de siderurgia e fundição e tenham credenciamento junto ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal em que operam. As empresas interessadas devem apresentar a documentação exigida no edital entre 24 de novembro e 14 de dezembro.

O pagamento deverá ser feito pelo arrematante no prazo de 24 horas após o encerramento do leilão. Além do valor do lance, será cobrada uma taxa de 10% sobre o preço final, dividida entre a comissão da leiloeira (5%) e a taxa administrativa (5%).

Os veículos arrematados não poderão voltar a circular nem ter peças reaproveitadas para outras finalidades. O comprador será responsável pelos procedimentos de descontaminação, retirada de fluidos e componentes como baterias, pneus e tanques de combustível, além da descaracterização dos veículos e encaminhamento do material para reciclagem siderúrgica, conforme as normas ambientais e de segurança.