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Leilão oferece carros e motos conservados a partir de R$ 2,4 mil em Salvador

Venda pública de veículos e sucatas será realizada às 11h, online, pela Transalvador

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 22:52

Leilão da Transalvador
Leilão da Transalvador Crédito: Divulgação

Na próxima segunda-feira (21), a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) promove mais um leilão de veículos conservados e sucatas aproveitáveis e inservíveis. Carros e motos em bom estado poderão ser adquiridos por lances a partir de R$ 2,2 mil. O leilão será realizado de forma remota, a partir das 11h.

De acordo com a Transalvador, podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas previamente cadastradas no site oficial.

Estarão disponíveis 56 lotes de motos e veículos conservados, 26 lotes de sucatas inservíveis, destinados exclusivamente a empresas dos ramos de siderurgia e fundição devidamente credenciadas, e 42 lotes de sucatas aproveitáveis.

Os interessados poderão realizar a visitação dos lotes até sexta-feira (18), das 9h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da Transalvador, localizado na Avenida Orlando Gomes, Gleba B, em Piatã.

Todos os veículos e sucatas que vão a leilão foram removidos e estão sob custódia da Transalvador devido a infrações, sem terem sido reivindicados pelos proprietários no prazo de 60 dias, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os valores arrecadados serão destinados ao custeio, entre outras despesas, de eventuais multas e tributos associados aos veículos, além da quitação dos custos de remoção e estadia.

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