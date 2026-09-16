Leilão oferece carros e motos conservados a partir de R$ 2,4 mil em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 22:52
Na próxima segunda-feira (21), a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) promove mais um leilão de veículos conservados e sucatas aproveitáveis e inservíveis. Carros e motos em bom estado poderão ser adquiridos por lances a partir de R$ 2,2 mil. O leilão será realizado de forma remota, a partir das 11h.
De acordo com a Transalvador, podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas previamente cadastradas no site oficial.
Estarão disponíveis 56 lotes de motos e veículos conservados, 26 lotes de sucatas inservíveis, destinados exclusivamente a empresas dos ramos de siderurgia e fundição devidamente credenciadas, e 42 lotes de sucatas aproveitáveis.
Os interessados poderão realizar a visitação dos lotes até sexta-feira (18), das 9h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da Transalvador, localizado na Avenida Orlando Gomes, Gleba B, em Piatã.
Todos os veículos e sucatas que vão a leilão foram removidos e estão sob custódia da Transalvador devido a infrações, sem terem sido reivindicados pelos proprietários no prazo de 60 dias, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os valores arrecadados serão destinados ao custeio, entre outras despesas, de eventuais multas e tributos associados aos veículos, além da quitação dos custos de remoção e estadia.