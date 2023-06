Leo Prates é homenageado pelo Conselho Estadual de Saúde por trabalho na pandemia

. Crédito: Divulgação

O deputado federal Leo Prates foi homenageado com o Prêmio Construtores do SUS, pelo Conselho Estadual de Saúde, durante a 11ª Conferência Estadual de Saúde da Bahia, realizada nesta segunda-feira (5), em Salvador. A honraria concedida a Prates pelo trabalho desempenhado à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, marcou o reconhecimento pelos esforços empenhados pelo gestor, no fortalecimento do Sistema Único de Saúde na capital baiana, que durante a pandemia da Covid-19, se tornou referência nacional no enfrentamento da crise sanitária.

Após receber o prêmio, Prates relembrou os desafios que enfrentou enquanto secretário de saúde de Salvador e destacou a importância do Sistema Único de Saúde para o Brasil. “Hoje me sinto extremamente honrado por receber esse reconhecimento de uma instituição como o Conselho Estadual de Saúde, com quem sempre fiz questão de manter diálogo e trabalhar de maneira conjunta”, disse. “Não tenho dúvidas que a Secretaria de Saúde foi o maior desafio que enfrentei em 20 anos de vida pública e muito me orgulha ser reconhecido como alguém que contribuiu com o fortalecimento de um mecanismo tão importante como o SUS, que apesar dos seus obstáculos, garante que todo cidadão, sem discriminação, tenha o acesso à saúde garantido”, completou.

Saúde Ao assumir o cargo de secretário da SMS, em 2019, Leo Prates buscou aproximar a gestão da população, conhecendo os problemas enfrentados; as dificuldades dos profissionais da área e a melhor forma de tornar a estrutura do sistema municipal de saúde eficiente. Além de lidar com os problemas sanitários diários, Prates esteve de frente da luta contra a Covid-19. Através do esforço coletivo, com investimento em equipe técnica e em profissionais qualificados, sua gestão conseguiu transformar Salvador em uma referência no enfrentamento à pandemia no Brasil.

A resposta rápida à situação pandêmica, garantiu a aplicação da vacina; instalação de mais de 200 mil leitos de UTI; além de hospitais de campanha, gripários e unidades básicas, inovações como o vacinômetro e o drive-thru vacinal.

Durante a gestão de Prates, Salvador vivenciou uma das maiores expansões da atenção básica de saúde. Foram entregues 31 novas unidades, elevando a cobertura à marca de 56,6% e onze novos postos de saúde foram construídos, com equipes e serviços completos, além de inaugurar a maior UPA do norte/nordeste.