ENSAIOS DE VERÃO

Léo Santana anuncia Anitta, Pablo e Henry Freitas no Baile da Santinha

Festa será realizada no dia 8 de janeiro, no Wet Eventos; ingressos começam a ser vendidos na próxima terça-feira (9)

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15:57

Léo Santana anuncia Pablo, Anitta e Henry Freitas no Baile da Santinha Crédito: Divulgação

Léo Santana já está nos preparativos para mais uma edição do Baile da Santinha, um dos eventos tradicionais do verão de Salvador. O cantor anunciou as atrações da festa, que será realizada no dia 8 de janeiro, no Wet Eventos, e terá apresentações de Anitta, Pablo e Henry Freitas, além do próprio anfitrião.

Conhecido como “o maior baile do Brasil”, o evento promete reunir diferentes públicos e estilos musicais em uma mesma noite. A proposta é transformar o espaço em um grande palco de música, dança e celebração, com uma estrutura que inclui conforto, temática e cenografia especiais. A organização também promete uma experiência imersiva para o público, com momentos que vão além das apresentações musicais.

Léo Santana 1 de 18

A edição deste ano aposta na mistura de ritmos que marca a música brasileira. Anitta chega com o pop, Pablo leva ao palco o repertório associado à sofrência, enquanto Henry Freitas representa a força do forró. Os três se juntam ao pagodão de Léo Santana em uma programação que reúne sonoridades distintas e amplia a diversidade musical da festa.

Para Léo Santana, receber os convidados tem um significado especial, principalmente pela amizade que mantém com os artistas. O cantor comemorou o encontro e destacou a expectativa de dividir o palco com os amigos em Salvador.

“Receber no Baile da Santinha Anitta, Pablo e Henry, três grandes amigos que a música me presenteou, é uma honra. E receber todos eles em casa torna tudo ainda mais especial. Tenho certeza de que será uma noite incrível, em que vamos curtir e nos divertir muito. Espero todos vocês para sentir o frisson que só o Baile é capaz de causar até o dia amanhecer!”, celebrou.

A organização destaca que a essência do Baile da Santinha está na conexão entre música, emoção e a participação do público. Sob o comando do Gigante, a festa busca transformar a energia dos shows e a vibração de quem acompanha o evento em uma experiência coletiva. A expectativa é que a animação comece ainda antes das apresentações e siga até o amanhecer.