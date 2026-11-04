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Léo Santana, Zé Neto e Cristiano e mais: confira atrações do dia 2 de janeiro do Festival Virada Salvador 2027

Shows gratuitos acontecem no sábado (2), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:35

Léo Santana Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

O quarto dia do Festival Virada Salvador 2027, no sábado (2 de janeiro), terá shows de Léo Santana, Ludmilla e Zé Neto e Cristiano. A programação também contará com apresentações de Xanddy Harmonia e Benzadeus, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

O evento é gratuito e será realizado entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. Ao longo dos cinco dias, o festival terá dois palcos e mais de 100 horas de música.

Veja atrações do Festival Virada Salvador 1 de 25

Confira as atrações do quarto dia

Sábado (02/01)

- Benzadeus

- Léo Santana

- Ludmilla

- Zé Neto e Cristiano

- Xanddy Harmonia