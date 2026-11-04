Léo Santana, Zé Neto e Cristiano e mais: confira atrações do dia 2 de janeiro do Festival Virada Salvador 2027

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Esther Morais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:35
O quarto dia do Festival Virada Salvador 2027, no sábado (2 de janeiro), terá shows de Léo Santana, Ludmilla e Zé Neto e Cristiano. A programação também contará com apresentações de Xanddy Harmonia e Benzadeus, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.
O evento é gratuito e será realizado entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. Ao longo dos cinco dias, o festival terá dois palcos e mais de 100 horas de música.
Veja atrações do Festival Virada Salvador
Sábado (02/01)
- Benzadeus
- Léo Santana
- Ludmilla
- Zé Neto e Cristiano
- Xanddy Harmonia
Além do palco principal, o evento contará com o Palco Brisa, cuja programação ainda será divulgada pela organização.